Recupererà Leonetti, proverà a fare leva sulle qualità tecniche e caratteriali del neo-ritornato Franco ma in attacco perderà Maniero, costretto a fermarsi alla vigilia del match per una contrattura. Più le squalifiche e gli altri infortuni che lo costringeranno a schierare qualche giocatore fuori ruolo, come lui stesso ha ammesso nella conferenza di presentazione del derby di questa sera al Liguori.

Gaetano Fontana sa che partire bene con la sua nuova avventura alla Turris (che con lui è al quarto allenatore da inizio stagione) sarebbe importantissimo, ma prova a non caricare di eccessive responsabilità i suoi. Dall'altra parte una Juve Stabia (che il tecnico, legatissimo all'ambiente di Castellammare, non nomina nel botta e risposta con i giornalisti) che sa «essere una grande squadra, che prima della sosta stava bene in salute». Ma è il suo gruppo, che sta conoscendo un po' alla volta, che l'allenatore vuole sentire pronto per la doppia ripartenza: quella dopo la pausa e quella dopo l'ennesimo cambio di guida. «I ragazzi stanno cercando di incamerare un modo di stare in campo che non è condizionato dal modulo - spiega a chi gli chiede del possibile 4-3-3 Si tratta di sviluppare un certo tipo di gioco, devono riconoscere le situazioni man mano che si presentano. Poi dall'altra parte ci sono sempre gli avversari. Il mio percorso è iniziato da pochissimo, stiamo lavorando su concetti basici, altre informazioni verranno solo col passare del tempo e saranno legate a ciò che dirà il campo».

Su un aspetto Fontana è chiaro. «In questo momento la classifica è una cartina di tornasole: noi dobbiamo vestire i panni della squadra che si deve salvare. Bisognerà dunque lottare su ogni pallone. In alcuni momenti questo sarà possibile, quando cioè saremo compatti o indurremo gli avversari all'errore, poi la partita dirà tanto altro». Sui singoli: «Franco può cambiare volto alla squadra, non solo dal punto di vista tecnico, avendo grandi qualità, ma conto molto sulla sua partecipazione emotiva e caratteriale. Porta con sé la conoscenza dell'ambiente, deve trasferire serenità al gruppo. Frascatore può rimpiazzare lo squalificato Contessa? Può giocare sia da difensore centrale sia da esterno: è una fortuna averlo a disposizione». Ercolano, Ardizzone e Taugourdeau per ragioni diverse potrebbero essere pedine importanti in uscita sul mercato: «Finché sono tesserati della Turris taglia corto Fontana devono dare il massimo. Poi la continuità di utilizzo dipende da tanti fattori, specie in un calcio che consente fino a cinque sostituzioni». È lotta contro il tempo per provare a recuperare Manzi, ancora alle prese con le noie muscolari che l'hanno bloccato prima di Francavilla. Una sua defezione, unita ai problemi fisici di Di Nunzio e alla squalifica di Contessa, costringerebbe Fontana a soluzioni emergenziali in difesa. Restano i dubbi legati a Giannone, che non pare avere ancora del tutto smaltito i fastidi alla caviglia, mentre Leonetti è tornato arruolabile. La Turris infine è ancora attiva sul mercato: dopo i ritorni di Zampa e Franco, appare vicina l'intesa con Mirko Miceli in difesa, reparto nel quale i corallini hanno palesato i maggiori problemi.