Quarta sconfitta in cinque gare, agganciata dal Messina e distante dalla zona salvezza sette lunghezze, con la peggiore difesa del girone e una plateale contestazione al termine dell'ennesima disfatta casalinga. La Turris è un'autentica polveriera, dove appare difficile trovare il bandolo della matassa per dirimere una questione sempre più complicata, specie se si tiene conto che sabato i corallini saranno chiamati ad affrontare la proibitiva trasferta di Crotone. Ciò nonostante, la società ci prova e da ieri ha imposto a tutti i suoi tesserati il ritiro a tempo indeterminato per individuare nel chiuso del gruppo la strada per invertire la rotta. Tutti radunati all'hotel Poseidon, facendo la spola con il Liguori, dove si svolgono le sedute di preparazione.



La sconfitta col Potenza pesa tanto nell'economia di una stagione già disastrosa, dove i quattro allenatori succedutisi alla guida tecnica sono paradossalmente la punta dell'iceberg di una situazione che fatica a tornare sui binari auspicati a inizio campionato, quando la Turris partiva come una delle possibili rivelazioni del girone, in virtù non solo dell'egregio piazzamento della passata annata, ma anche per gli investimenti in sede di campagna trasferimenti. Invece finora i tifosi corallini hanno raccolto per lo più delusioni, figlie di scelte sbagliate. Tra queste, probabilmente la più affrettata è stata quella dell'esonero di Max Canzi prima ancora che partisse il torneo, per dare spazio a Padalino, che nelle prime giornate ha raccolto una buona serie di risultati. Poi sono giunte le sconfitte, seguite dalla decisione di dimettersi e dall'arrivo di Di Michele, che in una decina di giornate non ha mai trovato l'amalgama, contribuendo a portare ancora più in basso la squadra. A Natale l'arrivo di Gaetano Fontana, che ha continuato sulla falsariga del predecessore. Nel 2023 la Turris ha raccolto appena sei punti, facendo meglio solo di Juve Stabia e Fidelis Andria (che nell'anno solare in corso hanno racimolato appena cinque punti).

Quando però questo ruolino di marcia viene fatto notare al tecnico, che tra l'altro ha anche avuto modo di vedersi puntellare la rosa con una serie di innesti, lui si chiude a riccio: «Da quando sono arrivato dice non ho mai avuto una squadra (riferendosi alle continue assenze). Siamo partiti con calciatori infortunati, che ho recuperato dopo quindici giorni. Sono poi andati via dei calciatori e ne sono arrivati altri, ci sono state squalifiche e infortuni. La rosa ha giocatori di spessore, che questa categoria l'hanno fatta più e più volte e anche con numeri importanti, ma tutti insieme non li ho mai avuti».

Fontana sciorina poi le assenze, tra squalifiche e infortuni, con il Potenza: «Mancavano Di Nunzio, Frascatore, Leonetti, Perina e Rizzo, giocatori capaci di spostare gli equilibri. Ma i ragazzi stanno lavorando in maniera ossessiva. La squadra vive un momento particolare, lavora e sta cercando di venire fuori da questa situazione. Se dovessimo essere condizionati dal risultato e da quello che dice il campo, dovremmo mettere la testa sotto terra. Ma non può essere così». Intanto però la società ha scelto di rifugiarsi nel ritiro per provare a scacciare i fantasmi dei playout, ultima chance per provare a salvare quanto ancora è salvabile.