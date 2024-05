Turris-Colantonio, è rottura: pista calda D'Oriano

«Libera la Turris». Stavolta il messaggio è stato affidato ad uno striscione, affisso nella notte all’ingresso del settore Distinti dello stadio Liguori. Torre del Greco – al netto di ormai pochi, pochissimi irriducibili sostenitori – la sua scelta l’ha fatta. E non risponde più al nome di Antonio Colantonio. Che già nel corso della seconda parte dell’ultimo – travagliato – campionato è stato apertamente contestato da una parte della tifoseria insieme al direttore sportivo Rosario Primicile.

Non si è mai sanata la ferita conseguita al grottesco caso Guardascione, poi l’ulteriore duro colpo della ristrutturazione del debito, che ha prepotentemente portato a galla una corposa esposizione debitoria a dispetto di quella gestione sana e virtuosa da sempre sbandierata dai Colantonio quale pietra miliare della propria politica gestionale.

E così i consensi – sempre forti nei confronti degli imprenditori torresi, che dopo anni bui hanno riportato il professionismo in città – sono progressivamente calati. Letteralmente crollati.

Al punto che – pochi giorni dopo l’impresa salvezza di Brindisi – Antonio Colantonio ha ufficializzato il proprio disimpegno, per poi precisare – dieci giorni fa – l’assenza di trattative in corso per la rilevazione del club. Nel corso degli ultimi dieci giorni, però, la situazione è sensibilmente cambiata. Tanto che è stato proprio il co-presidente Giuseppe Colantonio ad annunciare l’esistenza di una trattativa, peraltro ben avviata, con un socio di minoranza del club. Non ha fatto nomi, Peppe Colantonio, ma ha di fatto tracciato un identikit che non lascia margine di errore. È Vincenzo D’Oriano l’imprenditore – attuale socio di minoranza della Turris – che potrebbe rilevare l’intero pacchetto societario ed avviare un nuovo corso dopo anni – ad eccezione degli ultimi due – trascorsi al fianco ed a supporto di Colantonio.

La trattativa, effettivamente calda ed avanzata, è stata innescata proprio da un invito rivolto a D’Oriano dalla famiglia Colantonio. Invito, caldeggiato anche dalla mediazione istituzionale, raccolto dall’imprenditore e coltivato attraverso interlocuzioni qualificate, fino agli attuali giorni caldi, che potrebbero registrare la svolta.

A poco più di una settimana dalla scadenza del termine per l’iscrizione al prossimo campionato di serie C, la Turris potrebbe dunque avviare un’autentica rifondazione, dal momento che – in caso di soluzione favorevole della trattativa – non si determinerebbe alcun rimpasto interno, con D’Oriano che – piuttosto – rileverebbe l’intero pacchetto societario. Si avvierebbe così il nuovo corso, fino a pochi giorni fa del tutto imprevisto ed imprevedibile, ed ora caldeggiato anche da esponenti della tifoseria raggruppati in associazioni e club (che hanno veicolato messaggi di ringraziamento a Colantonio, invitandolo – al tempo stesso – a favorire l’esito positivo della trattativa per la cessione della totalità delle quote societarie).