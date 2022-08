Torre del Greco: via le vetrate, la curva dello stadio Liguori si rifà il look

TORRE DEL GRECO. Lavori in tempi record: cambia look la curva Vesuvio allo stadio Liguori. Sono partiti infatti gli interventi finanziati dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Palomba per complessivi 60.000 euro destinati a rendere più confortevole e soprattutto consono al tifo organizzato il settore dove trovano spazio alcuni gruppi ultrà della Turris.

L'intervento principale riguarda la rimozione dei vetri antirumore, che la ditta incaricata sta eseguendo con uno speciale macchinario, per poi sistemare delle griglie metalliche, ritenute dai tifosi più funzionali perché in grado di garantire un migliore effetto acustico.

A seguire da vicino i lavori in corso presso la curva Vesuvio è l'assessore allo Sport Giuseppe Speranza: «Nonostante i tempi ridotti rispetto all'avvio dell'iter programmatico - spiega - gli interventi sono iniziati e termineranno prima dell'avvio del campionato. In questo modo i tifosi potranno far sentire meglio il loro apporto alla squadra. Inoltre la presenza delle vetrate creava problemi nelle giornate di forte caldo».