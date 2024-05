Il Benevento si gioca l'accesso alle semifinali playoff. A Sassari i giallorossi sfidano la quotata Torres nel match di ritorno dopo aver vinto la gara d'andata con il minimo scarto. C'è un esiguo vantaggio da difendere ma gli uomini di Auteri possono farlo in un solo modo: attaccando. Vincendo o pareggiando i sanniti si garantiscono il passaggio del turno e, dunque, avranno due risultati su cui contare. In caso di sconfitta, sono fuori. I padroni di casa partiranno sicuramente pigiando sull'acceleratore come già fatto martedì al «Vigorito», d'altro canto la loro prerogativa è da inizio stagione quella di pressare alti e indurre l'avversario all'errore. Al Benevento il gol realizzato da Talia quattro giorni fa potrebbe non bastare: la Torres in campionato ha sempre realizzato almeno una rete al «Vanni Sanna», se si eccettua una sola circostanza (il 22 ottobre scorso contro il Pontedera, finì 0-0). Quindi su 19 gare interne disputate, i rossoblù di Greco hanno segnato almeno una volta in 18 occasioni. Per tale ragione, il Benevento dovrà interpretare la sfida come se si partisse dallo 0-0 e provare a mettere sin da subito un'altra marcatura di scarto tra sé e l'avversaria.

Don Tano, da esperto della categoria, lo sa bene e ha studiato meticolosamente ogni minimo dettaglio. L'idea che balena nella sua testa ora è quella di confermare gli stessi undici che hanno tenuto botta all'andata. E quindi è orientato a riproporre il trio arretrato Berra-Capellini-Viscardi davanti a Paleari, con Talia e Nardi in mediana, Improta e Simonetti sulle corsie, Ciciretti-Perlingieri-Lanini a guidare le offensive. Forse un piccolo dubbio il tecnico ce l'ha in difesa, dove sono in netta risalita le quotazioni di Biagio Meccariello, quasi impeccabile (soprattutto sulle palle alte, un aspetto sul quale il Benevento è spesso in difficoltà) martedì sera dopo essere subentrato alla versione egoista di un Lanini stranamente fuori contesto. Ma alla fine dovrebbe continuare a dare fiducia al giovane Viscardi, giunto alla terza presenza di fila nei playoff (lui che in campionato è stato invece utilizzato con il contagocce), in evidente crescita mentale e tecnico-tattica.

Il palermitano classe 2004 di Petralia Sottana, solo un anno fa si faceva le ossa in D con la maglia della Sambenedettese, giocando addirittura da terzino destro in una difesa a quattro e adesso si ritrova catapultato negli spareggi per la B, dopo aver giocato poco o nulla nel torneo corrente, da braccetto mancino in una retroguardia a tre. I segnali vanno tutti nella medesima direzione, anche perché Auteri giovedì mattina, nell'ultima seduta in città, ha fatto riposare tutti quelli che all'andata sono scesi in campo dal primo minuto. Nonostante le assenze pesanti di Pastina e Pinato, il tecnico ha diverse opzioni per cambiare a partita in corso: da Terranova e Meccariello in difesa, a Karic e Agazzi a centrocampo, per finire con la lunghissima panchina sul fronte offensivo (Ciano, Bolsius, Starita, Ferrante, Marotta e Carfora).

Qualche problema anche per Alfonso Greco: l'allenatore della Torres è in ansia per il bomber Manuel Fischnaller. Il miglior marcatore dei sassaresi si è infatti fermato per un problema muscolare che potrebbe fargli saltare la sfida stasera. Se non dovesse farcela, al suo posto dovrebbe giocare l'ex Casertana Diakite. Per il resto non dovrebbero esserci variazioni sostanziali rispetto al primo match: Mastinu dopo la prova opaca rischia di finire fuori a vantaggio di Kujabi, ma c'è pure Cester in lizza per il posto a centrocampo accanto all'inamovibile Giorico. Sulla fascia mancina, Liviero potrebbe rilevare Zambataro.

In Sardegna la «Strega» non sarà sola: sono infatti 185 i tagliandi venduti per il settore ospiti del «Vanni Sanna». La carovana giallorossa si appresta a partire con pulmini imbarcati su traghetti e in aereo. L'entusiasmo della tifoseria sannita è contagioso e la presenza degli ultras sulle gradinate sarà fondamentale per spingere la squadra verso un traguardo insperato se solo si volge la mente al settimo posto del giro di boa.