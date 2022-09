Tra Avellino e Gelbison finisce senza gol, contestati i lupi

L’Avellino racimola un punto nella prima sfida casalinga del campionato. Il match contro Gelbison finisce a reti inviolate e tra le contestazioni del pubblico che mettono nel mirino la squadra e il patron Angelo D’Agostino. Pochi i sussulti durante la partita. I lupi hanno fatto vedere qualcosa, con un paio di occasioni da gol nella seconda frazione di gioco, ma non sono stati mai incisivi. La squadra di Taurino ha provato più volte a centrare la porta avversaria, senza però mai essere realmente pericolosa. Solo in un caso con Tito che la 37esimo della ripresa ha sprecato un’ottima occasione. Si torna in campo già mercoledì prossimo a Monopoli per la terza di campionato.

AVELLINO-GELBISON 0-0

AVELLINO (3-4-3): Marcone; Moretti, Aya, Zanandrea; Rizzo (14' st Ricciardi), Franco (23' st Dall'Oglio), Casarini, Tito (41' st Guadagni); Kanoute, Murano (14' st Gambale), Di Gaudio (40' st Trotta). A disp.: Pizzella, Antignani, Auriletto, Garetto, Matera, Micovschi, Ceccarelli, Guadagni, Russo, Trotta. All.: Taurino.

GELBISON (3-4-3): Vitale; Cargnelutti, Bonalumi, Gilli; Statella (26' st Savini), Foresta (6' st Fornito), Uliano, Loreto; Graziani (26' st Marong), De Sena (32' st Sorrentino), Sane (6' st Kyeremateng). A disp.: Cannizzaro, D'Agostino, Mesisca, Onda, Paoloni, Citarella, Correnti, Di Fiore, Faella, Nunziante, Sorrentino. All.: Esposito.

ARBITRO: Sig. Mattia Ubaldi della sezione di Roma 1.