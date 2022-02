Tra Latina e Avellino solo 0-0, ai lupi 4 ammonizioni e un'espulsione

L’Avellino pareggia sul campo del Latina, al termine di una partita molto nervosa. La gara finisce a reti inviolate, ma i lupi portano a casa quattro ammonizioni e l’espulsione di Silvestri che nel recupero è protagonista di una rissa con Jefferson, pure destinatario di un cartellino rosso. Il finale di gara è stato concitato, anche perché l’arbitro Gabriele Scatena di Avezzano è stato sostituito dal quarto uomo Adolfo Baratta di Rossano per infortunio. Il gioco era stato fermato già in precedenza per consentire le cure al polpaccio del direttore di gara. Ben undici i minuti di recupero. La partita ha fatto registrare pochi sussulti nel primo tempo. Nella ripresa, invece, Maniero va vicino al gol al 17esimo minuto, ma colpisce solo la parte alta della traversa. Sempre nel recupero, sia i biancoverdi sia i padroni di casa arrivano pericolosamente verso le rispettive porte avversarie. Ma non succede nulla. Per la squadra irpina tredicesimo pareggio in campionato.

LATINA-AVELLINO 0-0

LATINA (3-5-2): Cardinali; De Santis, Esposito, Giorgini; Teraschi (13' st Ercolano), Di Livio (23' st Palermo), Tessiore, Amadio (43' st Barberini), Carissoni (43' st Sarzi Puttini); Carletti, Sane (13' st Jefferson). A disp.: Tonti, Ciammaruconi, Atiagli, Celli, D'Aloia, Rosseti, Rossi. All.: Di Donato.

AVELLINO (3-5-2): Forte; Silvestri, Bove, Scognamiglio; Rizzo (11' st Ciancio), Carriero (33' st Matera), Aloi, Kragl (11' st De Francesco), Tito; Kanoute (33' st Micovschi), Plescia (11' st Maniero). A disp.: Pane, Pizzella, Di Martino, Mocanu, Murano. All.: Gautieri.

ARBITRO: Sig. Gabriele Scatena della sezione di Avezzano. A

ESPULSI: 56' st Jefferson (L) e Silvestri (A) per comportamento non regolamentare. AMMONITI: 7' pt De Santis (L), 24' pt Carissoni (L), 27' pt Aloi (A), 36' pt Bove (A), 45' pt Kragl (A), 7' st Rizzo (A) e 26' st Silvestri (A) per gioco scorretto.