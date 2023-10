Un risultato che non ammette repliche e che la Casertana deve incassare per l'evidente superiorità di un Catania chiaramente messo meglio in termini di condizione. Vincenzo Cangelosi, tecnico dei rossoblù, non ricorre a giri di parole per individuare la causa di questa debacle casalinga della sua squadra.

«Innanzitutto a me dispiace per la città dice Cangelosi per la gente a cui questa partita teneva tanto. Ma, come recita un detto, quando la neve si scioglie affiorano i buchi. Ho sempre detto che senza allenarsi non si può giocare. A me scoccia ripetere sempre le stesse cose, proprio per questo ho evitato la conferenza pre-partita. In questo momento c'è poco da dire. La differenza di condizione tra noi e le altre squadre è abissale. Siamo alle prese con un problema che non è dipeso da noi e ai giocatori non posso rimproverare nulla perché in questo momento non abbiamo la forza per vincere i duelli, arriviamo sempre secondi sulla palla, non riusciamo a ripartire e se troviamo una squadra che è più avanti di noi di condizione, che ha giocatori di livello e che è organizzata molto bene, andiamo in difficoltà».

Cangelosi assolve anche Venturi riguardo la dinamica che ha portato al primo gol di Chiricò che da oltre metà campo ha centrato la porta sorprendendo il portiere ben fuori dai pali. «Sul primo gol del Catania dice Cangelosi quello di Venturi per me non è un errore. Un portiere con la sua squadra tutta protesa nella metà campo avversaria deve tenere quella posizione. Poi, se è bravo Chiricò, magari aiutato anche dal vento, ad azzeccare la conclusione e mettere la palla sotto la traversa, posso soltanto dirgli bravo, ma non accuserò mai il mio portiere perché chi ha giocato in quel ruolo un gol così lo può prendere».

Il calendario non aiuta di certo la Casertana visti i tanti impegni ravvicinati tra loro. Tra quarantotto ore i rossoblù saranno nuovamente in campo, stavolta per il primo turno di Coppa Italia, ospiti del Latina. Che sia l'occasione per far rifiatare qualcuno, magari ricorrendo e attingendo anche dal serbatoio della Primavera? «Per la gara di Coppa continua vediamo cosa ci consente il regolamento e ci adatteremo di conseguenza. In questa fase della stagione abbiamo sempre giocato in sedici, forse solo una volta non ho operato tutte e cinque le sostituzioni ammissibili. Spesso ho cambiato a partita in corso, anche alla fine del primo tempo, proprio per far rifiatare qualcuno. È normale, però, che giocando ogni tre giorni ci sono sempre acciacchi e problemi. Fabbri, ad esempio, è sceso in campo con un problema al ginocchio e ho dovuto sostituirlo già nel primo tempo, così come Toscano che aveva subito una botta al costato. Giocando ogni tre giorni, ripeto, è difficile recuperare. Purtroppo il calendario è questo, hanno deciso di spremerci. Sarri si è lamentato di questa compressione delle partite e se si lamenta l'allenatore di una squadra di A che ha iniziato la preparazione tre mesi fa, figuriamoci noi che abbiamo iniziato a lavorare insieme meno di un mese fa».

Casertana in chiara difficoltà contro il Catania e anche un elemento del valore e della qualità di Proietti ha dovuto pagare dazio. «Subire gol molto presto dice il centrocampista non ci ha agevolato. Ho sbagliato una palla a centrocampo, ma c'è da fare anche i complimenti a Chiricò per come è riuscito a segnare, aiutato un po' dal vento ma anche dalle sue qualità. Abbiamo avuto qualche opportunità per pareggiare, ma non ci siamo riusciti. Subito il secondo gol, la partita è un po' scivolata via. Voglio sottolineare il fatto che, nonostante la sconfitta, il pubblico intelligentemente ci ha applaudito a fine partita. Non cerco alibi, però vorrei capire con quale criterio è stato stilato questo calendario con una squadra come la nostra che ha fatto tre giorni di allenamento giusto per imparare i nomi e poi ha iniziato a giocare ogni tre giorni. Sapevamo che dopo aver fatto bene le prime quattro partite, in cui abbiamo raccolto anche meno di quanto avremmo meritato, ci sarebbe stato un calo fisico».