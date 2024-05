Tutti successi esterni nelle sfide d'andata del primo turno della fase nazionale playoff, eccetto uno. Quello del Benevento, che in realtà avrebbe potuto sbancare Trieste se il direttore di gara, Caldera di Como, avesse chiesto l'ausilio del Var nel contatto Rizzo-Bolsius. Le polemiche non si placano e lo stesso presidente Vigorito, ai microfoni di Raisport, ha espresso meraviglia mista ad amarezza per il mancato check sull'episodio chiave in occasione dell'ultima azione. «Non ho capito perché è stato annullata la rete di Pinato. Di solito si aspetta il Var, poi magari si annulla. Bolsius sostiene di non averlo nemmeno sfiorato. In Lega Pro è stato fatto un investimento per inserire il Var nei playoff, ogni tanto bisognerebbe ricordarsi di andarlo a consultare. Si vede che non era la serata giusta per farlo».

APPROFONDIMENTI Juventus Next Gen-Casertana 0-1 Juve Stabia ospite all'Unione Industriali di Napoli Turris, Colantonio sempre deciso a mollare

Oltre al danno, la beffa. Pinato, visibilmente contrariato per il pregevole gesto tecnico (gran sinistro al volo nell'angolino, sarebbe stato il secondo sigillo della sua stagione dopo quello a Teramo col Monterosi), ha ecceduto nelle proteste e si è reso protagonista di una spintarella all'arbitro che ha estratto immediatamente il rosso.

Un'espulsione evitabile, che di fatto compromette la sua presenza nel prosieguo dei playoff: il giudice sportivo lo ha difatti squalificato per ben quattro giornate, «in quanto - si legge nelle motivazioni - al termine della gara, si avvicinava con fare minaccioso all'arbitro, proferendo dapprima una frase irriguardosa nei suoi confronti e poi spingendolo con intensità medio alta, facendogli perdere l'equilibrio senza tuttavia farlo cadere a terra; inoltre proferiva un'ulteriore frase gravemente offensiva». Pinato salterà il ritorno del primo turno della fase nazionale, entrambe le sfide di un eventuale quarto di finale e l'andata della potenziale semifinale.

Se il Benevento uscisse prima, sconterebbe i turni di stop nel prossimo campionato. Un danno enorme per se stesso, per la squadra e per la società. Veleno nella coda a parte, la partita è stata piacevole, giocata con grande intensità da ambo le squadre. Primo tempo di marca alabardata, che sarebbe potuto finire pure sul doppio vantaggio per i padroni di casa (che, oltre al gol di Redan, hanno collezionato un palo con Germano e una traversa con l'ex Vallocchia, prodotto del settore giovanile giallorosso) col Benevento in balìa degli avversari per 20' dopo l'1-0. Ripresa tutta appannaggio dei giallorossi, che hanno preso campo agli avversari poco alla volta, lavorando sul fraseggio, senza scomporsi. Decisivi l'ingresso di Ciciretti e la giornata di grazia di Improta, uno dei pochi a restare lucido per l'intera durata del match. Il biondo attaccante romano, anche se non preciso negli assist e nelle conclusioni, ha combinato spesso e bene con il compagno creando spesso la superiorità sulla corsia destra, che è diventata presto una vera e propria spina nel fianco per la retroguardia giuliana.

Dopo il meritato pari di Lanini (la sua gemma merita una menzione speciale, per esecuzione, angolo di rotazione del pallone e chirurgica precisione), il Benevento ha avuto almeno altre tre palle-gol nitide per ribaltarla (con Perlingieri, Improta e Ciciretti), mettendo gli avversari alle corde. Solo la bravura di Matosevic ha impedito che i giallorossi raddoppiassero.

La squadra, appena rientrata da Trieste, si è allenata nel pomeriggio all'«Imbriani». Sempre out Benedetti, Terranova e Pastina. Ovviamente Auteri non avrà Pinato per la gara di ritorno e deve decidere in che modo sostituirlo. Per questo pomeriggio, alle 16.15, è in programma una seduta a porte aperte, domani sgambatura mattutina e partenza per il ritiro di Venticano. Sabato mattina rifinitura in città. Aperta ieri, infine, la prevendita per il match di sabato contro i giuliani, con prezzi popolari che vanno dai 10 euro delle curve ai 52 della tribuna centrale. Per adesso c'è ancora grande disponibilità in tutti i settori. Botteghini chiusi il giorno della gara, aperti oggi e domani dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.