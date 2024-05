Triestina-Benevento 1-1: Lanini risponde a Redan

Il Benevento va via da Trieste con un pari preziosissimo e pesantissimo. Al Rocco i giallorossi vanno sotto, ma poi Lanini pareggia con un guizzo il gol di Redan. Sabato al Vigorito basterà un altro pari per passare il turno.

Auteri deve fare a meno, in difesa, degli infortunati Pastina e Terranova, dal 1’, con Berra e Capellini, c’è Viscardi. A centrocampo torna Improta a destra, Pinato gioca dietro a Lanini e Ferrante. Avvio di gara senza grossi sussulti. Il primo brivido lo regala Correia con una conclusione da fuori al 16’. Risponde Talia poco dopo, palla alta. Al 21’ contropiede giallorosso, Pinato allarga per Ferrante, il sinistro dell’ex Ternana è fuori misura. Al 26’ gli alabardati passano: imbucata di Vallocchia per Redan che in area è solo e può battere Paleari. La Triestina prende fiducia, D’Urso sfiora il raddoppio su punizione. Al 30’ la squadra di Bordin sfiora ancora il raddoppio, Germano calcia forte, Berra fa quasi autorete, deviando sul palo. Al 34’ Vallocchia fa tremare la traversa. Due minuti dopo Redan impegna Paleari. A fine primo tempo è 1-0.

La Triestina rientra bene in campo, ci prova subito D’Urso.

Nei padroni di casa si fa male il portiere Agostino ed entra il secondo Matosevic. Cambia pure Auteri, dentro Ciciretti per Ferrante. I giallorossi continuano ad essere inoffensivi. Al 29’ Perlingieri rileva Talia. Al 31’ arriva l’1-1, Lanini trafigge Matosevic con un destro a giro che sbatte sul palo ed entra. Nel finale Auteri inserisce Meccariello, Bolsius e Agazzi per Simonetti, Lanini e Nardi. I giallorossi chiudono bene, Matosevic para su Improta in pieno recupero. Ancora il portiere croato si supera su Ciciretti. Al triplice fischio Pinato perde la testa dopo una rete annullata e si fa espellere. Finisce 1-1.