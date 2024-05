Sarà la Triestina a sfidare il Benevento domani sera. Dall'urna Felice Evacuo, in accoppiata con i sanniti, ha pescato gli alabardati, quarti nel girone A con 66 punti alle spalle di Mantova, Padova e Vicenza. La gara d'andata si gioca domani sera alle 21.00 al «Nereo Rocco» (diretta in chiaro su Rai Sport e per gli abbonati su Sky e NowTv), quella di ritorno al «Ciro Vigorito» sabato 18 alle 20.30.

APPROFONDIMENTI Juventus Next Gen-Casertana, l'andata Casertana-Cerignola, festa playoff Triestina-Benevento, Auteri in conferenza stampa: «Curiosi di sfidarla. Ciciretti e Improta sono pronti»

Non essendoci voli diretti da Napoli, il club manager Cilento ha scelto Roma come tappa intermedia: la comitiva giallorossa è partita ieri intorno alle 17.00 dallo stadio con il bus societario per trasferirsi a Roma, nuovamente presso il «Mancini Park Hotel», dove ha cenato e pernottato.

Questa mattina alle 9.00 si svolgerà l'allenamento e dopo il pranzo (fissato eccezionalmente alle 11.15) è in programma il volo da Fiumicino (ore 13,20) verso Ronchi de' Legionari, comune 30km a nord-ovest di Trieste dov'è situato il principale scalo aereo friulano, per il primo dei due gruppi, ovvero quello composto dai 26 calciatori, da Auteri, Carli, Cassia e dal medico Luca Milano. Il secondo gruppo da 10 unità (con il presidente Vigorito, il club manager Cilento, preparatori e fisioterapisti) decollerà invece cin un altro volo, quello delle 17.25. Questo perché non è stato possibile spostare l'intera comitiva da 40 persone con un solo aereo per mancanza di posti a causa dei ridottissimi tempi organizzativi. Per la verità, già così è stato compiuto un mezzo miracolo.



«Arriviamo bene a questa partita - spiega Auteri - al netto di qualche piccolo intoppo abbiamo lavorato sodo. Ritroviamo anche Improta e Ciciretti che ora sono in buone condizioni dopo i rispettivi acciacchi, mi dispiace solo per Pastina. Questi playoff avrebbe meritato di giocarli».

Sono 26 i convocati ossia i portieri Paleari, Manfredini e Giangregorio, i difensori Berra, Capellini, Masciangelo, Meccariello, Rillo e Viscardi, i centrocampisti Agazzi, Improta, Karic, Kubica, Nardi, Pinato, Simonetti e Talia, gli attaccanti Bolsius, Carfora, Ciano, Ciciretti, Ferrante, Lanini, Marotta, Perlingieri e Starita. Saranno cinque invece gli assenti. Non andranno neppure a Roma (tantomeno saliranno sull'aereo per Trieste) Nunziante, Rossi, Pastina, Terranova e Benedetti: questi ultimi tre resteranno in città a curarsi dagli infortuni. Nunziante sarà a Coverciano con la nazionale Under 17 (al suo posto convocato Giangregorio), mentre Rossi sta lavorando a parte per un problema fisico che dovrà risolvere ed in ogni caso nelle ultime settimane è stato sempre aggregato alla Primavera.

«C'è curiosità nell'affrontare una squadra come la Triestina - precisa Auteri - terza o quarta cambia poco, come noi anche loro hanno fatto una stagione importante. Si tratta sempre di un playoff e quindi sarà un terno al lotto e poi bisogna considerare che la qualificazione sarà in ballo nell'arco dei 180 minuti».

Sulle scelte aleggiano ancora diversi dubbi. «Non ho ancora preso alcuna decisione - afferma il tecnico - anche se è naturale che abbia qualche idea. So di poter contare su un gruppo coeso, compatto, concentrato sull'obiettivo. Ho detto ai ragazzi che le cose migliori le abbiamo sempre fatte tutti insieme, mentre quando ci sono state dispersioni abbiamo riscontrato una fase di calo. Siamo motivati, abbiamo voglia di andare lontano. La selezione su chi andrà in campo a questo punto potrà solo farla il merito. Ciciretti? Mi aspetto molto di più da lui rispetto a quanto mostrato nell'ultimo periodo».



Auteri preferisce non sbilanciarsi sul tipo di gara che andrà ad impostare il Benevento al “Rocco”. «Di certo non penseremo al vantaggio acquisito dalla posizione di classifica (con due pareggi o somma gol uguale nei due match i giallorossi passerebbero il turno, ndr), gestire le partite non è nel nostro dna. Al massimo posso concederlo nei minuti di recupero. I problemi in difesa? In qualche modo troveremo una quarta, Viscardi ha qualità che lui neanche immagina, Meccariello sta molto meglio rispetto a 20 giorni fa, ma bisogna capire se è in grado di reggere l'impatto con una partita intera, lui che non scende in campo da 9 mesi».