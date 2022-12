Tris Juve Stabia al Messina: è festa grande al Romeo Menti

Juve Stabia a valanga sul fanalino di coda si conferma quarta forza del campionato ad un solo turno dal giro di boa. Tre reti, una prestazione sopra le righe dell’undici di Colucci, in scia con il buon momento dei gialloblù che, dopo l’amaro dei tre pareggi consecutivi centrano il secondo successo di fila dopo l’exploit di Andria. Novità in attacco per gli stabiesi, con Zigoni che torna titolare al fianco di Silipo, preferito invece a D’Agostino. Nel Messina di Auteri, invece, la novità è l’innesto dal primo dell’ultimo arrivato, Ngombo. Al 6’ sono i siciliani a scaldare le mani a Barosi con Trasciani che (6’), in contropiede solca tutto il versante di destra prima di accentrarsi e calciare. Il vantaggio stabiese dopo cinque minuti. Sul tiro di Ricci la deviazione in angolo, alla battuta Silipo, perfetto il tuffo di Maggioni che anticipa tutti e sblocca il risultato. Juve Stabia scatenata, Silipo ruba palla sul fondo, cross per Zigoni, anticipato al momento del tiro. Il raddoppio alla mezzora: respinta della difesa sul tiro di Mallamo, sul contropiede Zigoni lancia Pandolfi che, giunto ali mite, scarica per Silipo, freddo nel trafiggere Lwandowski. Al 37’ i gialloblù calano il tris. Berardocco inventa un tap in a liberare Ricci che, in spaccata, anticipa l’esterno siciliano e deposita in rete. Nella ripresa subito l’occasione del poker per Pandolfi che sbaglia tutto, poi (6’), un piccolo giallo con Barosi che si salva nella mischia successiva alla traversa di Trasciani su calcio d’angolo. Per i giallorossi, che protestano, la palla ha superato la linea, per la direzione di gara il tiro di Ferretti è bloccato dal portiere stabiese. Juve Stabia vicina al poker al 24’ con Mignanelli che crossa dalla sinistra, previso il tiro al volo di Zigoni a centro area, Lewandowski alza oltre la traversa. L’ex Venezia ancora vicino al gol al 41’ con un colpo di testa centrale parato dall’estremo siciliano. Finale di gioia e canti sotto la curva per la squadra di Colucci che centra tre punti decisivi per la classifica.