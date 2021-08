Troppi assenti per Covid, Juve Stabia fuori da Coppa Italia

Parte con il piede sbagliato la stagione della nuova Juve Stabia di Walter Novellino. I gialloblù sono già fuori dalla Coppa Italia con la sconfitta per 3-2 al Romeo Menti contro il Messina, fresco di ripescaggio nel nuovo torneo di serie C. Per l'undici stabiese, però, non si può parlare di bocciatura, complici le tante assenze, almeno cinque per Covid, che hanno impedito al tecnico avellinese di schierare la migliore formazione possibile, senza dimenticare un mercato ancora aperto, che dovrebbe portare alla corte dell'ex allenatore del Napoli almeno un attaccante di esperienza per garantire il giusto apporto in un'annata che si presenta difficilissima fin dalle prime battute. Pronti, via, al quinto minuto il Messina passa in vantaggio con Simonetti che di testa concretizza il cross di Balde Balde. La Juve Stabia pareggia al ventiquattresimo. L'autorete di Fantoni dopo la doppia parata su Della Pietra è clamorosa.

Finale vibrante. Gialloblù avanti al 38' con Panico che a centro area infila l'angolo alto alla destra di Lewandoski. Nel recupero il Messina fa 2-2, complice l'errata uscita di Sarri su Adorante. Alla mezzora della ripresa è decisiva la punizione di Damian che centra il sette alla destra di Sarri. Non bastano i sei minuti di recupero, è il Messina a passare il turno. Per la Juve Stabia esordio in campionato ad Andria tra sette giorni.