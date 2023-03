Al bivio della trentunesima giornata, quando ormai mancano solo otto tappe al traguardo della stagione regolare, l'Avellino ritrova il Foggia in un incrocio da brividi. Con negli occhi ancora l'infausta notte del 4 maggio scorso, giorno dell'eliminazione per mano dei satanelli dal secondo turno dei playoff a gironi, i biancoverdi si presentano all'appuntamento odierno con il morale sotto i tacchi e la tensione alle stelle.

APPROFONDIMENTI Giugliano, vigilia di derby con la Juve Stabia. Tatomir: «Gara impegnativa, ma siamo pronti» Turris a Latina senza Leonetti: «Servono attenzione e aggressività» Juve Stabia. Giuseppe Langella ritira le dimissioni. Pochesci: "Dal derby l'inizio di un nuovo percorso"

Condizione psicofisica inevitabile per una squadra reduce da quattro sconfitte consecutive che ne hanno pregiudicato il cammino verso le zone alte dei playoff, fatto perdere l'autostima, ma soprattutto destabilizzato non poco l'ambiente, lacerato da divisioni e polemiche interne. Condizione praticamente agli antipodi di quella che si registra sul versante pugliese dove, malgrado l'addio a Fabio Gallo, il successore Mario Somma è riuscito ad allungare da 6 a 8 la striscia di risultati positivi ma soprattutto ad agganciare il Pescara di Zeman al terzo posto. Senza il divieto del prefetto, che ha interdetto la trasferta ai tifosi rossoneri dopo gli incidenti dell'andata dentro e fuori lo Zaccheria, oggi il settore ospiti del Partenio Lombardi avrebbe fatto registrare uno scontato tutto esaurito.

Sul versante irpino, invece, ci saranno più o meno i soliti tremila a sostenere Marconi e compagni in novanta minuti che si annunciano al cardiopalma. Colpa delle quattro precedenti battute d'arresto e di una classifica che si è fatta davvero critica. Dall'alto del suo smisurato ottimismo, tuttavia, Rastelli ha provato in settimana a caricare i suoi ragazzi toccando pure le corde dell'orgoglio anche perché l'avversario, che sprizza salute da tutti i pori, incute più di qualche preoccupazione in un gruppo che invece attraversa il suo peggior momento stagionale. Ad affollare ulteriormente di pensieri la mente del mister di Pompei sono anche le assenze di Kanoute (sconta l'ultima delle due giornate per il rosso rimediato contro il Francavilla), Auriletto, appiedato per l'espulsione di Catanzaro, e Dall'Oglio, unico degente rimasto in infermeria. Il parziale recupero di Aya, in gruppo dopo un mese, non basta di certo per fronteggiare l'emergenza che si registra nel pacchetto arretrato dove, in caso di conferma della difesa a tre, non ci sarebbe alternativa all'esordio del giovane Sottini. Eventualità che nelle ultime ore pare aver perso consistenza sebbene, in sede di presentazione del match, Rastelli abbia persino fatto intuire che potrebbe dirottare Ricciardi nel ruolo di braccetto varando un 3-5-2 ultra offensivo con Russo nuovamente a destra, come contro il Francavilla, e Trotta a fare da spalla a Marconi. Ipotesi abbastanza surreale che, malgrado il 3-5-2 avversario, sembra lasciare il campo al rispolvero del 4-3-2-1 con cui l'Avellino incantò per l'ultima volta contro il Crotone.

Un assetto più spregiudicato in fase offensiva che, per ritrovare equilibrio, dovrebbe comunque vedere proprio Russo e Trotta impegnati in un lavoro dispendioso in fase di non possesso al fine di pareggiare in mediana l'inferiorità numerica. Rischio che Massimo Rastelli sembra intenzionato a prendersi anche per evitare di lasciare troppo il pallino del gioco tra i piedi di Petermann e compagni. Probabile, pertanto, che proprio sul regista rossonero Rastelli chieda agli attaccanti di andare subito in pressing onde evitare che possa impostare l'azione con eccessiva libertà. Dopo una settimana di esperimenti, quindi, davanti a Pane potrebbe essere riproposta la linea a quattro con Ricciardi (favorito su Rizzo) e Tito ad agire esternamente alla coppia centrale formata da Benedetti e Moretti. Ristabilitosi dal malanno alla schiena, invece, Casarini (diffidato) riavrà le chiavi del centrocampo con D'Angelo e Mazzocco (favorito a sua volta su Matera) chiamati a fare da stantuffi esattamente come nella gara contro il Crotone. L'incognita per entrambi è legata alla precaria condizione fisica. Handicap di non poco conto a cui Rastelli proverà a sopperire con i cambi a sua disposizione e un ritrovato spirito di gruppo. .