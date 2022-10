Turris, 5-3 in casa del Monterosi: blitz dopo due ko di fila

Santaniello, poi doppio Leonetti e doppio Giannone. La Turris torna al sorriso dopo due ko consecutivi e ritrova il successo contro il Monterosi. Al Mannucci di Pontedera finisce 5-3 per i corallini: in gran spolvero i tre attaccanti, il neo è invece rappresentato dagli undici gol subiti nelle ultime tre partite. Energica, in ogni caso, la reazione ai due poker consecutivi incassati contro Giugliano e Catanzaro.

La gara – Contro i laziali mister Padalino ripropone il 4-3-3: in difesa non c’è Di Nunzio, fiducia quindi a Manzi e Boccia, con Ercolano e Contessa a completare la linea; inedita anche la mediana, con Finardi, Gallo e Haoudi; in avanti si ricompone il tridente Giannone, Leonetti, Santaniello.

La prima occasione è di marca laziale: velenosa la punizione di Parlati, superba la risposta di Perina, che si rifugia in corner. Monterosi in vantaggio sugli sviluppi del calcio dalla bandierina, con Mbende che – di testa – impatta indisturbato in area e fa 1-0. La reazione Turris c’è e non tarda a concretizzarsi. Tre minuti e Leonetti spara alto da posizione interessante. Il pari corallino matura al minuto 25: lo realizza proprio lui, Vito Leonetti, con un pregevole pallonetto su assist – altrettanto delizioso – di Haoudi. Santaniello potrebbe firmare il sorpasso un minuto più tardi ma, dopo un gran controllo in area, l’attaccante calcia sul portiere da posizione ravvicinata. Fa invece centro Giannone alla mezz’ora: chirurgica la sua conclusione dal limite, diretta proprio all’angolino, dove l’estremo difensore laziale non può arrivare.

Sei minuti della ripresa e Santaniello firma il tris su filtrante di Giannone, ma la gara è tutt’altro che chiusa. Il Monterosi (nel frattempo Rossi e Di Paolantonio, per Verde e Tolomello) la riapre quattro minuti più tardi con un tap-in di Carlini. Il 3-3 matura al quarto d’ora e porta la firma di Carlini, che insacca con una precisa conclusione dal limite. La gara è una girandola di emozioni e Giannone la riaccende con una delle sue magie: il 4-3 corallino è una perla dell’attaccante, che disegna una deliziosa parabola direttamente dalla bandierina del calcio d’angolo. Triplo cambio per Padalino un minuto più tardi: dentro Maniero, Taugourdeau e Acquadro, per Santaniello, Finardi e Haoudi. si complica la giornata del Monterosi al minuto 23, quando Rossi – da poco in campo – rimedia il rosso diretto per una manata ai danni di Manzi. La chiude Leonetti al 34’, con un autentico colpo da biliardo su filtrante al bacio di Giannone.

Alla fine è energica l'esultanza con i circa 200 sostenitori giunti da Torre del Greco. Incessante il loro sostegmno nel roso della gara.

L’analisi di Padalino – «Questa partita doveva darci delle risposte e direi che in generale i ragazzi sono stati bravi: non si sono mai disuniti, nemmeno quando in svantaggio. certo, abbiamo commesso qualche ingenuità in occasione delk vantaggio del Monterosi, però siamo stati bravi a reagire, trovando poii il doppio vantaggio. Ancora ci manca – evidentemente – qualcosa sul piano della gestione, dal momento che abbiamo a tratti peccato di superficialità anche quando sembvrava fossimo in controllo della gara. Poi però bravi a sbloccarla di nuovo con Giannone ed a chiuderla con Leonetti. È stata una gara sofferta, certo, ma non era facile, anche perché venivamo da due partite che avevano un po’ intaccato la nostra autostima. Forse i primi risultati positivi avevano illuso qualcuno, poi le due sconfitte ci hanno riportato alla nostra dimensione. Noi siamo una squadra che vuol fare un campionato dignitoso e la famosa asticella potremo alzarla solo nel momento in cui avremo contezza della nostra forza».