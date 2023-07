Adesso è ufficiale. Alberto Acquadro lascia la Turris ed approda al Trapani. Il centrocampista, nemmeno partito per il ritiro di Montella perché già con la valigia pronta con destinazione Sicilia, lascia il club corallino dopo appena un anno: «La società ringrazia Alberto per il lavoro svolto a Torre del Greco e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera».

In dirittura d’arrivo anche la trattativa intavolata con Taougourdeau per la risoluzione contrattuale (destinazione Lumezzane?): si attende ora soltanto la formalizzazione.

Ha, nel frattempo, assunto contorni del tutto inattesi la vicenda Silipo. Fino a ieri pareva concretamente avviata la trattativa per portare – a titolo definitivo – il giovane talento di proprietà del Palermo in maglia corallina. Poi l’inserimento della Pro Vercelli, evidentemente parecchio convincente al punto da strappare il “sì” del calciatore. Repentino, però, è arrivato il dietrofront del classe 2001, che ha bloccato il trasferimento. Niente Pro Vercelli per lui, insomma. Ma nemmeno Turris, a meno di clamorosi colpi di scena. Anche perché nel frattempo il club corallino si è fiondato su Fabian Pavone, che dovrebbe essere ufficializzato a stretto giro.