Turris, ad Avellino il secondo pari di fila: «Premiati da coraggio e ritmi alti»

Primo clean sheet in campionato e secondo risultato utile consecutivo dopo un lungo digiuno. La Turris torna da Avellino decisamente rinfrancata nell’umore, con in tasca un punto frutto di una prestazione caparbia, ricca di spunti positivi. «Abbiamo disputato una buona gara – analizza a margine del derby il difensore Paolo Frascatore –, affrontando col giusto piglio una squadra parecchio forte. Abbiamo giocato con coraggio e fiducia, e non era affatto scontato considerato il momento, perciò atteggiamento e prestazione credo siano di buon auspicio al di là del punto. Come l’avevamo preparata? Così come l’abbiamo interpretata. Puntando sui ritmi alti, con l’idea di andare a prendere l’avversario e di non metterci lì dietro. Nel primo tempo siamo stati bravi ad alzare i ritmi, in linea con quella che è poi la nostra identità di gioco: ci è riuscito bene e ne è venuta fuori anche qualche occasione. Nel secondo siamo partiti bene, poi è ovvio che contro una squadra come l’Avellino ti venga poi da coprirti, specie in considerazione del periodo vissuto».

Ad Avellino prima da titolare per lui dopo settimane: «Sono scelte mister, che ha a diposizione diversi calciatori. Il mio atteggiamento non è – però – mai cambiato. Resto me stesso, mi alleno al massimo e - se e - quando chiamato in causa cerco di fare il massimo. Ovvio che speri di essere utilizzato il più possibile, anche perché mi ritengo un leader di questa squadra, ma al di là di tutto vanno rispettate scelte del mister».