Turris, adesso testa al Picerno: Zampa saluta e dice sì al Siracusa

Rientrata dalla Sicilia dopo il vibrante pareggio contro il Messina, la Turris tornerà domani a lavorare sul campo in vista dell’impegnativo match – in programma lunedì al Liguori – contro il Picerno dell’ex Emilio Longo. Contro la leonessa lucana tornerà a disposizione Frascatore, al rientro dalla squalifica. Restano invece da monitorare le condizioni di Daniele Franco: recupero difficile ma affatto da escludere.

Risoluzione Zampa – Si separano le strade della Turris e di Enrico Zampa.

Dopo qualche settimana vissuta da separati in casa, è arrivata la formale risoluzione contrattuale: «La S.S. Turris Calcio comunica di aver risolto il contratto con il calciatore Enrico Zampa». Al calciatore il ringraziamento della società «per il lavoro svolto a Torre del Greco».

Da tempo ormai ai margini del gruppo, non rientrando nel nuovo progetto tecnico targato Caneo, il centrocampista aveva inizialmente rifiutato l’idea di accasarsi in serie D, nonostante il pressing importante del Siracusa. Da qui il “congelamento” della sua posizione, fino ad oggi. Risolto il contratto, Zampa si trasferirà in Sicilia, avendo intanto deciso di cedere al corteggiamento degli aretusei, che – intanto – attraverso i propri canali social, hanno lanciato un indizio inequivocabile sull’imminente tesseramento.