Lezione di aggiornamento tecnico questo pomeriggio per la Turris, prima di scendere in campo. Calciatori e staff tecnico corallino – presente anche il presidente Antonio Colantonio – si sono radunati all’interno della nuova sala stampa dello stadio Liguori, dove hanno seguito «una interessante lezione tecnica – fa sapere il club – tenuta dall'ex arbitro internazionale, l'avvocato Marcello Ambrosino, a proposito delle novità regolamentari». Slides, video su casi pratici e chiarimenti tecnici hanno caratterizzato l'incontro, essenzialmente incentrato sulle innovazioni riportate nella Circolare numero 1 diffusa dall'AIA per la stagione calcistica 2020-2021.



Nel frattempo, la società corallina ha fatto sapere d’aver ceduto – con la formula del prestito – il portiere classe 2002 Federico Siani al Rotonda Calcio (serie D, girone I). «L'operazione è stata definita con la mediazione dell'agente Fifa Bruno Di Napoli, ex calciatore dai trascorsi anche con la Turris». L’esperienza con i lucani costituirà per Siani (in passato già in orbita delle Rappresentative Nazionali della Lega Dilettanti e monitorato da club di categoria superiore) l'occasione di proseguire il suo percorso di crescita in un campionato nazionale. © RIPRODUZIONE RISERVATA