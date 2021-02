Brucia ancora la sconfitta di Monopoli, la quarta in cinque gare, ma alle porte c'è intanto il Palermo. Alla Turris, dunque, il compito di voltare pagina e lasciarsi alle spalle una fase estremamente delicata, che dura ormai dalla prima giornata del girone di ritorno e che - con la squadra che ha perso quota in classifica - ha fatto scattare qualche riflessione anche sulla panchina di mister Fabiano.

Alla vigilia del match contro i rosanero di Boscaglia torna a parlare proprio il tecnico corallino, che interrompe un lungo silenzio chiarendo anzitutto un aspetto. «Sono da tre anni con questa società e posso dire che abbiamo sempre operato in perfetta sintonia, condividendo ogni singola scelta. Ed è proprio questo il motivo per il quale sono tornato a parlare, per questa totale sintonia con la società, che in questo momento ha solo bisogno di sostegno a livello mentale. È troppo facile salire sul carro dei vincitori alla fine. In questa fase di difficoltà non bisogna però dimenticare che questa società ha preso la Turris dal baratro e l’ha riportata alla ribalta nazionale, agendo e scegliendo solo per il bene della Turris e di Torre del Greco. I tifosi e la città le devono tanto. Così come me. Il vero tifoso, il vero torrese deve perciò essere orgoglioso di questa Turris, intesa sia come società che come squadra».

Sul difficile momento che sta attraversando la squadra: «Me ne assumo tutte le responsabilità. Criticatemi pure, ma state vicino a questa squadra, che lotta, suda la maglia e merita rispetto. Commette errori, certo, come me e come tutti».

Quindi una precisazione sulla vicenda Pandolfi. «Anche in questo caso mi sono trovato in perfetta linea con la società. Ho detto io di lasciarlo andare, perché in quel momento si era data un’occasione importante per il calciatore e per la società. E comunque, con tutto il rispetto per Pandolfi, non si può certo dire che i risultati negativi siano arrivati per la sua partenza, visto che abbiamo perso con Avellino e Francavilla con lui in campo. La verità è che lui deve essere grato alla Turris ed ai suoi ex compagni per l’occasione che gli è capitata, così come noi lo siamo a lui per il contributo che ha fornito. Di sicuro non era una Turris Pandolfi dipendente, visto che il ragazzo all’inizio nemmeno giocava».

Archiviato il capitolo Pandolfi, la priorità adesso è una sola. «Ora l’unica cosa che conta è rimboccarci le maniche e ritrovare la cattiveria, la determinazione e l’umiltà che ci hanno contraddistinto nella prima parte del campionato. Sperando di arrivare il prima possibile nel nostro porto. Sono convinto lavoro paga e pagherà. Ho piena fiducia in questa squadra e in questa società. Dove si è inceppato il sistema perfetto del girone d’andata? C’è stato il calo fisiologico di qualcuno che fino ad ora aveva reso ampiamente al di sopra delle aspettative, cui si è aggiunto qualche – fisiologico anche in questo caso – errore individuale. Poi ci si mettono infortuni e squalifiche, ed una contrazione della cattiveria iniziale. Dobbiamo superare questa fase con fermezza e dignità. Ed ora abbiamo bisogno della nostra città. L’allenatore potete anche criticarlo, non mi fate niente, ma sostenete sempre questa squadra e questa società. Non dobbiamo mai dimenticare da dove veniamo, da 19 anni di inferno. Quindi, teniamoci stretta la società, non l’allenatore».

Seduta di rifinitura al Liguori, poi tutti in ritiro. «Andiamo in ritiro pur giocando in casa domani, l’ho chiesto io, per stare ancora più concentrati e dare l’anima in campo. Affrontiamo un Palermo che non ha bisogno di presentazioni, una grande squadra, che troverà però una Turris cattiva e determinata».

Mercato: un’operazione in entrata ed una in uscita – Fa ufficialmente parte da quest’oggi del gruppo a disposizione di mister Fabiano l’esterno italo-francese Johad Ferretti, classe 1994. Il calciatore – che si è legato alla Turris fino al termine della stagione in corso – si stava allenando individualmente dopo che aveva risolto l’ultimo rapporto professionale con il Gubbio. In precedenza, per lui trascorsi importanti con le maglie di Benevento, Spal, Matera, Albinoleffe, Cremonese, Teramo ed anche un’esperienza in B con la Ternana. «Sono felicissimo – commenta – di aver colto questa opportunità in un club come la Turris e ringrazio la società. Sono rimasto fermo per una serie di concause: inizialmente cercavo anche qualcosa di più importante della C, ma non mi sono accordato con le squadre che mi richiedevano. L'emergenza sanitaria e lo stop dei campionati, poi, non hanno aiutato. Mi sono comunque sempre allenato con il mio preparatore ed ho svolto il ritiro estivo con altra società professionistica: diciamo che mi manca solo il ritmo partita. Il ruolo? Nasco terzino destro, ma posso giocare anche da esterno nel 3-5-2 così come, all'occorrenza, da centrale difensivo sempre in una difesa a tre».

Saluta la Turris, invece, il giovane difensore Simone D’Alessandro, classe 1999.

Verso il Palermo – Ventiquattro i calciatori convocati per il ritiro pre-partita, che società e staff tecnico hanno previsto nonostante l’impegno casalingo. Rientra dalla squalifica Daniele Franco, a disposizione del tecnico anche Alma, Tascone ed il neo arrivato Ferretti. Out Signorelli (infortunato) e Da Dalt (squalificato.

L'elenco dei 24 calciatori partiti agli ordini del tecnico Fabiano:

Portieri: Abagnale, Lonoce, Barone.

Difensori: D’Ignazio, Di Nunzio, Esempio, Ferretti, Lame, Loreto, Lorenzini, Pitzalis, Rainone.

Centrocampisti: Brandi, Carannante, Esposito, R. Fabiano, Franco, Romano, Tascone.

Attaccanti: Alma, Giannone, Longo, Persano, Ventola.

