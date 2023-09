Turris-Sorrento, i corallini alla carica: «Serve fame di risultato»

«Forse qualcuno adesso ci aspetta al varco e in tutta onestà anche per me domani sarà una prova del nove: voglio vedere come siamo mentalizzati e quanto siamo predisposti al raggiungimento del risultato attraverso il sacrificio. Dobbiamo avere la stessa fame di risultato dimostrata contro Benevento e Crotone»: netto, perentorio il tecnico della Turris Bruno Caneo alla viglia del derby del Liguori col Sorrento.

Contro i costieri mancherà – con ogni probabilità – Daniele Franco. Al suo posto – con ogni probabilità – Antonio Matera. «Se perdiamo qualcosa con quest’assenza? Onestamente non credo – spiega Caneo –, nel senso che sicuramente perdiamo qualcosa in agilità ma ne guadagniamo in forza e potenza. Matera è più aggressivo, Daniele più tecnico, ma nell’economia del gioco non si perde nulla. Sono due giocatori di personalità, che conoscono bene la categoria, perciò sono tranquillo».

E se la partenza di Matera di nell’undici titolare appare certa, resta invece ancora vivo il ballottaggio tra i pali fra Pagno e Fasolino.

Dopo le due vibranti vittorie contro Benevento e Crotone, sono inevitabilmente lievitate le aspettative nei confronti dei corallini: «Stiamo costruendo la nostra, abbiamo voglia di emergere e ci piace che la città si risvegli e ci stia vicino. Vogliamo che i tifosi sognino come noi, ma noi abbiamo il dovere di restare coi piedi per terra, interpretando al meglio ogni singola gara, applicando la nostra idea di calcio e mettendo in campo tutta la voglia di essere protagonisti».

Quindi il messaggio a squadra e tifosi: «Rischio calo di tensione? Non so cosa succederà domani ma come dico sempre noi dobbiamo interpretare la gara in base a chi abbiamo di fronte, rispettando sempre l’avversario indipendentemente da come si chiama. Ripeto, anche per me domani sarà una prova del nove ma ho massima fiducia nei ragazzi, che in settimana lavorano tanto e intensamente».