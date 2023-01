Turris al terzo pari di fila: «Non salvo solo il risultato»

Sono bastati dodici minuti di partita a Vito Leonetti per ritrovare la via del gol dopo uno stop lungo oltre un mese. Una rete che ha permesso alla Turris di raddrizzare la gara contro il Picerno e di incamerare un punto che vale il terzo pareggio consecutivo in altrettante gare di gestione Fontana.

Non è stata una gara esaltante contro i lucani ma per mister Fontana sono diverse le note positive da rimarcare con energia: «Il risultato l’unica nota positiva? Non direi proprio, se pensiamo alle condizioni in cui continua a versare la squadra. Dobbiamo guardare in faccia la realtà e capire le difficoltà con cui questo gruppo sta facendo i conti, perciò quel che si sta facendo e raccogliendo non è affatto normale. Abbiamo – ad oggi – pochissime alternative e per questo ognuno sta andando oltre le proprie possibilità. Cosa si può imputare a questa squadra? Nulla. La negatività delle valutazioni dipende certo dalla classifica, ma se guardo al lavoro svolto da quando sono qui non posso che esaltare questi ragazzi, che nella difficoltà stanno dimostrando di essere uomini eccezionali e professionisti esemplari. I pari di Taranto e contro il Picerno sono frutto del gran carattere di questo gruppo. Il punto col Picerno, che è una signora squadra, non sarà il massimo, ma in momenti del genere è più facile perdere che pareggiare, perciò me lo tengo stretto perché estremamente positivo. Non dobbiamo guardare la classifica oggi, dobbiamo puntare al risultato finale». Tocca adesso, necessariamente, tornare a fare bottino pieno. «Assolutamente sì. Continuando a lavorare sodo sul campo e, magari, recuperando qualcosa in termini di salute». Ed a proposito di recupero degli infortunati: «Abbiamo portato Giannone in panchina per fargli respirare aria di campo e lo stesso vale per Santaniello. Leonetti? è entrato perché mi ha dato la sua disponibilità e diciamo che ci è andata anche bene: veniva da un lungo stop e il suo impiego è stato per certi versi un azzardo, siamo stati fortunati a non pagare dazio. A fine gara mi ha detto che dopo un allungo aveva il fiato corto».

Torna sull’analisi della gara anche il direttore dell’area tecnica Rosario Primicile. «Inizialmente abbiamo avuto un po’ di timore ma nel secondo tempo ho visto una buona Turris. Positiva anche la reazione al gol del Picerno».

Sul mercato: «Con Fontana mi sentivo già ad inizio dicembre, quindi le scelte fatte in sede di mercato sono state condotte in funzione delle sue indicazioni. Bene Guida, che ha subito fatto intravedere le sue qualità. Cessioni? Qualcuno potrebbe finire fuori lista, a meno che non si perfezionino operazioni in uscita a cui stiamo lavorando. Manzi? ha avuto delle offerte e, se dovessero darsi le giuste condizioni, sia per il calciatore che per la società, le considereremo. Da più di un anno gli abbiamo offerto il rinnovo ma lui ha preferito andare in scadenza. A differenza di Leonetti, che non ha mai manifestato la volontà di andare via. È un gran professionista e lo ha dimostrato anche contro il Picerno».

Ed a proposito di mercato, le prossime saranno ore calde per perfezionare alcune operazioni in uscita. Manca solo l'ufficialità per la cessione di Claudio Manzi all'Entella ed insieme all'ex Napoli dovrebbero lasciare la Turris anche il centrocampista Gallo e l'attaccante Santaniello, sin qui impiegato col contagocce a causa di continui problemi fisici.

La condanna - Arriva intanto dalla Procura Federale la pronuncia che mette fine alla querelle che ha visto coinvolto l'attuale allenatore corallino Gaetano Fontana. La Procura, ratificando una richiesta di patteggiamento, ha condannato l'ex presidente dell'Imolese Antonio De Sarlo al pagamento di un'ammenda di 2.500 euro per avere «nel corso di una intervista apparsa in data 03.11.22 sulla testata giornalistica online “corriereromagna.it” e rilasciata nel corso della conferenza stampa organizzata per annunciare il subentro in società di una nuova proprietà e governance, espresso giudizi e rilievi lesivi del prestigio e della reputazione propri del sig. Gaetano Fontana, allenatore professionista, e del sig. Aniello Martone, direttore sportivo iscritto all’albo».