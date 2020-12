Seduta di rifinitura nel pomeriggio per la Turris, che domani tenterà il riscatto immediato contro il Teramo, terza forza del campionato. Si torna al Liguori, a distanza di un mese esatto dal derby con la Juve Stabia.

«Contenti di tornare a giocare sul nostro campo – commenta nella consueta conferenza pregara il difensore Filippo Lorenzini – tanto più che domani affronteremo un’ottima squadra come il Teramo, che sta dimostrando di valere la classifica che ha. Noi veniamo da una sconfitta bugiarda che vogliamo riscattare. Ci siamo preparati bene ed abbiamo analizzato con attenzione l’avversario: una squadra solida, compatta ed esperta, che sicuramente giocherà per vincere. La nostra difesa a tre? Obiettivamente non ce l’aspettavamo. A Foggia non andò benissimo, però il mister rimase contento e da allora in poi è andata sempre meglio. Credo che giocare con tre difensori esperti possa dare grande aiuto alla squadra. Adesso però pensiamo solo al Teramo. Vogliamo rialzarci».

Quindi Giuliano Alma. «Mi sto finalmente lasciando alle spalle il brutto infortunio e spero di tornare utile alla causa. Il campo mi è mancato tanto ed il fatto di averlo finalmente riassaporato nelle ultime uscite è per me motivo di gioia ed orgoglio. Spero di poter dare ancora di più. Come arriviamo alla gara di domani? Abbiamo smaltito il rammarico del dopo Catanzaro e siamo determinati. Affronteremo il Teramo col solito piglio, perché mantenendo equilibrio e pazienza abbiamo dimostrato di poter dire la nostra contro tutti». Sul nuovo assetto tattico. «In questo modulo il mister mi utilizza sia come trequartista che come punta, quindi in campo si lavora parecchio per affinare i movimenti. In passato comunque ho già fatto la seconda punta, quindi i movimenti li conosco. Mi piace questo sistema di gioco e sono a disposizione».

Tra i convocati per il match contro gli abruzzesi non ci sono Lonoce (operato in settimana di appendicectomia), Esempio (squalificato) e Persano, che martedì si riaggregherà a pieno regime al gruppo. Rientrano invece D’Alessandro e Sandomenico:

Portieri: Abagnale, Barone.

Difensori: D’Alessandro, D’Ignazio, D’Oriano, Di Nunzio, Giordano, Lame, Lorenzini, Loreto, Rainone.

Centrocampisti: Brandi, Da Dalt, Esposito, R. Fabiano, Franco, Marchese, Romano, Signorelli, Tascone.

Attaccanti: Alma, Giannone, Longo, Pandolfi, Salazaro, Sandomenico.

