Turris, altra operazione in uscita: Gallo saluta e va al Picerno

Dopo Claudio Manzi tocca ad Andrea Gallo. Il centrocampista classe 1997 saluta la Turris per approdare – a titolo definitivo – al Picerno. L’intesa è stata formalizzata nel pomeriggio. Giunto a Torre del Greco questa estate dopo la positiva esperienza maturata nella passata stagione al Foggia (con cui ha esordito tra i professionisti collezionando 35 presenze e 3 assist tra campionato, Coppa Italia e playoff), Gallo lascia il club corallino dopo un girone d’andata dal gusto agrodolce, cominciato in maniera convincente ma concluso nell'ombra.

Resta vivo - intanto - il mercato in uscita. Alla partenza di Gallo dovrebbe infatti aggiungersi – nelle prossime ore – quella di Emanuele Santaniello, impiegato col contagocce nella prima parte della stagione a causa di persistenti problemi fisici ed ormai in procinto di salutare la Turris dopo un anno e mezzo.

Prevendita al via – Col via libera sancito nel corso della riunione del Gruppo Operativo di Sicurezza è stata intanto attivata la prevendita – che terminerà alle ore 19 di sabato – dei tagliandi d’ingresso in vista del derby di domenica del Liguori contro il Giugliano.