Contro il Teramo, un punto che fa classifica e morale. Che contribuisce a sbiadire l’amaro di Catanzaro e che rappresenta per la Turris un’iniezione di fiducia in vista della gara del Liberati contro la capolista Ternana.

«Siamo passati in svantaggio nel primo tempo – commenta il presidente Colantonio –, ma non mi pare che il Teramo stesse facendo grandi cose. Ci attaccava alto impedendoci di ripartire, però non ricordo grandi pericoli. Nel secondo l’abbiamo invece aggredito costringendolo sulle sue, e noi abbiamo avuto ampia possibilità di manovrare, trovando meritatamente il pareggio. Avremmo potuto anche raccogliere qualcosa in più, ma va bene così. Questo è un altro prezioso punto salvezza, che ci permette di tenere a distanza le nostre dirette concorrenti. Il gol annullato a Longo? Pare non fosse in fuorigioco, ma non parlo degli arbitri. Può capitare di sbagliare».

Sulla questione Liguori, al netto degli ultimi sviluppi in chiave prefiltraggio e prosecuzione della vecchia convenzione: «Nessuna medaglia al petto, diciamo che sostenevo certi argomenti a ragion veduta. Adesso è giusto che si proceda alla gara per l’affido pluriennale, il modo da consentire una programmazione più netta ed evitare incomprensioni»

Ha firmato il pari con un delizioso tocco, finalizzando una pregevole azione innescata da Signorelli: Luca Giannone divide però i meriti con tutta la squadra. «Complimenti a tutti i miei compagni, perché abbiamo disputato davvero una buona gara contro un avversario importante». Impiegato alle spalle delle punte, l’ex Catanzaro ha sfoderato un’altra prestazione convincente. «Ci abbiamo lavorato in settimana e devo dire che mi trovo bene in quella posizione, perché ho maggiore libertà di movimento e posso giocare di più la palla. Contro il Teramo ho inizialmente faticato perché loro giocavano a linee strette, ma nel secondo tempo siamo usciti bene. Avremmo anche potuto vincerla, se non ci fosse stato annullato un gol regolare. Abbiamo reagito a dovere alla sconfitta di Catanzaro che, ammetto, brucia ancora, perché sul campo avevamo tutti la netta sensazione che si potesse riuscire a centrare un risultato importante».

Non ha dubbi Franco Da Dalt sull’arma che ha consentito alla Turris di raggiungere il pareggio. «Siamo una squadra che non molla mai e lo dimostriamo ogni domenica. Ci siamo detti proprio questo nell’intervallo: di continuare a crederci, perché c’erano altri cinquanta minuti da giocare ed avevamo quindi tutto il tempo per raddrizzare la partita. Siamo stati bravi a trovare il gol con un buon fraseggio ed una grande giocata. Un’ottima squadra il Teramo, quindi ci teniamo stretto il pari e andiamo avanti per la nostra strada con convinzione e serenità». Sul rinnovo: «Decideremo con la società. Intanto sono a disposizione di mister e compagni».

Pari condito da una consistente dose di rimpianti, invece, per gli abruzzesi. Non ha dubbi mister Paci: «Meritavamo di vincere. Avremmo dovuto chiuderla prima, perché avevamo il gioco in pugno, ed invece abbiamo preso gol nell’unico tiro in porta concesso alla Turris. Da questo punto di vista dobbiamo evidentemente crescere e maturare. Merito comunque anche alla Turris, una squadra forte, tecnica e aggressiva, che temevo e che non a caso ha finora dato fastidio a tante. Non era facile venire a Torre e dominare il gioco per lunghi tratti».

