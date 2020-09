Prima, prestigiosa amichevole per la Turris, che in un Liguori completamente rinnovato (ed ora pronto per il professionismo) ospiterà la formazione Primavera della Roma, guidata dal tecnico Alberto De Rossi.

Il test, organizzato «in vista dell'inizio degli impegni ufficiali della stagione 2020-2021», è in programma per sabato 13 settembre, con fischio d’inizio alle ore 17.



«La gara amichevole – chiarisce il club corallino in una nota ufficiale – sarà disputata a porte chiuse» a causa delle limitazioni imposte dalle norme anti-Covid. L’accesso sarà dunque consentito solo agli organi di stampa: anche in questo caso, le richieste – precisa la società –, «saranno valutate tenendo conto delle prescrizioni e delle limitazioni imposte dai protocolli federali vigenti (con particolare riferimento ai fotografi ammissibili a bordocampo)». © RIPRODUZIONE RISERVATA