Turris in ansia per Santaniello ma soddisfazione per il super attacco

Personalità, cinismo, maturità e – solita dose di – bel gioco. C’è tutto nel tris che la Turris ha imposto al Monterosi. «Al di là del risultato, non è stata una partita facile», esordisce così mister Caneo nell’analisi della vittoria del Rocchi. «Il Monterosi ha confermato d’essere una buona squadra, con una personalità importante e con carattere sul piano difensivo. Auguro loro il meglio, li ho visti bene, sono tonici e aggressivi. Quanto a noi, abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, forse meno tecnica e di fraseggio ma concreta. I calciatori ci hanno messo prima di tutto anima e determinazione». Una vittoria certamente preziosa in termini di classifica, che ha proiettato la Turris immediatamente a ridosso del terzetto – Catanzaro, Palermo e Monopoli – che staziona al secondo posto, e che ha evidenziato un’ulteriore crescita sul piano della maturità. «Era quello che volevo», incalza Caneo. «Non era facile vincere contro questo avversario ma noi abbiamo messo in atto le giuste condizioni per dire cosa vogliamo fare da grandi. Diciamo che abbiamo un presupposto importante da sviluppare in futuro».

A Viterbo è stata registrata qualche rotazione nello scacchiere iniziale. «Sono calciatori che meritano di essere presi in considerazione. Per fare gruppo e per non lasciare nulla di intentato rispetto agli obiettivi della squadra, ossia salvezza prima di tutto e poi si vedrà».

Con ventisei gol all’attivo, la Turris si conferma miglior attacco del girone. «Abbiamo lavorato tantissimo, sin dall’estate, per dare ai nostri attaccanti la possibilità di coesistere e per fare in modo che la squadra traesse beneficio dal gran lavoro di difensori e centrocampisti. Queste condizioni si stanno verificando e perciò questo è lo spirito giusto con cui continuare a lavorare. Adesso si pensa al Catanzaro, che va per la vittoria del campionato». Alla vigilia del Monterosi aveva detto di una Turris al 60/65% rispetto a quella che lui ha in mente. «In realtà siamo al 70/75%, quindi il più è fatto. Avevo indicato una percentuale minore per stimolare ulteriormente i ragazzi».

Sugli scudi, dunque, l’attacco, con i ventisei gol all’attivo. Ma tra i valori aggiunti della Turris c’è sicuramente Pietro Perina, che anche contro il Monterosi ha fatto valere il suo enorme bagaglio di tecnica ed esperienza. E il terzo rigore parato (su quattro fischiati contro) è solo la ciliegina sulla torta. «Abbiamo disputato una grande partita. Volevamo dare continuità alla vittoria nel derby ma sapevamo che non sarebbe stato facile, perché il Monterosi veniva da un periodo piuttosto negativo. Partite come questa sono sempre le più difficili: noi però siamo stati bravi a sbloccarla, abbiamo poi sofferto com’è giusto che sia ed alla fine abbiamo meritato i tre punti». Tra i momenti caldi del match, sicuramente quello del rigore parato a Polidori. «I rigori li studio, perché sono una componente fondamentale. Cerco di aiutare la squadra dando il meglio di me, allenandomi bene e provando a dare sempre di più. Il terzo rigore parato? Felice d’esserci riuscito, anche perché era completamente inesistente. Non ho nemmeno toccato Polidori e lui lo ha confermato a fine partita. L’ho detto anche all’arbitro, che però ha visto diversamente. Va bene lo stesso, perché l’ho parato. Sono comunque contento a metà, perché volevo chiudere la partita senza prendere gol, ma sul 3.-0 ci siamo forse un po’ cullati».

Sugli obiettivi stagionali: «Questo è un campionato difficile e livellato. Il nostro obiettivo minimo è la salvezza e sassolino dopo sassolino ci stiamo arrivando»

Arrivato a Torre del Greco dalla serie B, sta facendo valere in maglia corallina tutto il suo potenziale. «A livello personale sono convinto della bontà della scelta di legarmi alla Turris, anche perché se una società ti cerca e ti vuole con tanta insistenza non può che essere quella la scelta migliore».

Santaniello – A Viterbo ha disputato un gran primo tempo, sfiorando la rete in acrobazia e realizzando poco dopo l’1-0. Poi lo scontro di gioco che ha costretto Caneo alla sostituzione ad inizio ripresa. Turris adesso col fiato sospeso per Emanuele Santaniello. L’attaccante – si attende comunque un ulteriore riscontro diagnostico – avrebbe riportato una frattura al setto nasale; la speranza è che si tratti di una frattura composta, così da scongiurare il rischio di un’operazione. Se ne saprà di più nel pomeriggio, dopo che l’attaccante si sarà sottoposto ad un ulteriore accertamento.