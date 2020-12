La vittoria interna contro la Cavese ha rappresentato la chiusura ideale di un 2020 vissuto dalla Turris da assoluta protagonista: dapprima in D, con la riconquista del professionismo a suon di gol, vittorie e record, poi in C, con un rendimento che le è - finora - valso l'etichetta di sorpresa del campionato.

Si tornerà in campo il 10 gennaio contro il Bari (l’ultima volta al San Nicola – nel campionato del testa a testa fra corallini e galletti in D – finì a reti inviolate), prima, però, la tappa del 4 gennaio, che sancirà la riapertura del mercato. Una sessione che dovrebbe in ogni caso scorrere senza particolari sviluppi per i corallini: non sono previsti movimenti in entrata, mentre l’unica operazione in uscita dovrebbe riguardare Sandomenico, finora – complici guai fisici e variazione del sistema di gioco – utilizzato col contagocce. Continuano intanto i sondaggi per Pandolfi, che ha letteralmente catturato l’interesse di diversi club (anche) di categoria superiore: da registrare, tra le big di C, il pressing del Bari; tra i cadetti, Salernitana e Cittadella si aggiungono alla sfilza di club che nelle scorse settimane hanno contattato il diggì Rosario Primicile. L’intenzione della Turris resta in ogni caso quella di trattenere il proprio gioiellino fino al termine della stagione.

Ritorno in campo - La Turris ha intanto fatto sapere che la gara contro la Vibonese sarà anticipata alle ore 15 di sabato 16 gennaio (il calcio d’inizio era inizialmente fissato per le ore 20.30): l’accordo fra i due club è stato infatti ratificato dalla Lega.

Resta invece invariato l’orario del match in programma il 10 gennaio al San Nicola, alla ripresa dei giochi dopo la sosta natalizia: contro il Bari si giocherà regolarmente alle ore 15.

