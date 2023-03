Turris in apprensione per Leonetti, operazione ok per Donini

A rischio non solo la trasferta di Latina ma anche la prossima gara interna contro la Gelbison. Turris in apprensione per Vito Leonetti, costretto al riposo forzato dopo l’entrataccia alla caviglia subita nell’ultima gara interna contro il Cerignola (sua la rete del momentaneo 1-0). Le condizioni dell’attaccante – nel frattempo terapie per lui – sono costantemente monitorate e solo a ridosso del match contro i pontini sarà sciolta ogni riserva. Al momento la sua presenza in campo resta in forte dubbio. Potrebbe invece tornare a disposizione Ruffo Luci, costretto al forfait contro il Cerignola a causa di una distrazione al retto femorale. Riaggregato al gruppo, intanto, Ercolano, ristabilitosi da un trauma alla caviglia.

Operazione Donini – È stato operato in giornata il baby portiere corallino Federico Donini, coinvolto – la scorsa settimana – in uno scontro di gioco in allenamento costatogli una doppia frattura, una all’osso nasale e l’altra allo zigomo. Il giovane, ricoverato presso il reparto di chirurgia-maxillo facciale dell’ospedale Cardarelli, è stato sottoposto in mattinata ad intervento chirurgico per la riduzione delle fratture. L’operazione, condotta dal dottor Maurizio Gargiulo, è perfettamente riuscita. I tempi di recupero sono stimati fra i 20 ed i 30 giorni. Nel frattempo le sue condizioni saranno monitorate dallo staff medico corallino.