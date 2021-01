L’affare è ben lontano dall’essere concluso ma l’interesse del Bari per Franco Da Dalt è reale. Nel pomeriggio di ieri c’è stato infatti un primo contatto fra il club pugliese e la Turris. Un confronto naturalmente interlocutorio, valso comunque a fissare alcuni punti fermi. In sostanza, come del resto già ribadito in linea generale dal direttore generale dell’area tecnica Rosario Primicile, la Turris considererebbe l’ipotesi di privarsi della propria freccia – fresca di rinnovo contrattuale per altri due anni – solo a fronte di un’offerta importante. Palla adesso al Bari, cui toccherà eventualmente formalizzare la propria offerta.

Nel frattempo, dovrebbe perfezionarsi a stretto giro la prima operazione in entrata. Stretta finale della Turris per l’attaccante Kayro Flores Heatley, in uscita dal Piacenza. Il giovane, classe 1998, ha collezionato esperienze in C con Arzignano, Cavese, Sudtirol e Lupa Castelli Romani.

