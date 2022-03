Turris, l'attacco è ok ma si ferma Ghislandi: «Vogliamo dare risposta importante»

Recuperano Giannone e Santaniello, tornano a disposizione di mister Caneo sia Varutti che Sbraga: le buone arrivano per la Turris al termine della rifinitura pre-derby. La nota dolente è il forfait di Ghislandi, costretto a fermarsi per un risentimento al bicipite femorale della coscia destra. È quindi significativamente rientrata l’emergenza che sembrava destinata a materializzarsi – anche – questa settimana.

Contro la Juve Stabia non ci saranno i tifosi corallini, ma in città si respira - ormai da giorni - aria da derby. «Rabbia e grinta» hanno chiesto gli ultrà alla squadra: lo striscione, esposto in settimana, sovrasta lo stadio Liguori, quasi a tener fermo il monito. Alla vigilia del derby con le vespe, mister Caneo ribadisce invece il suo di monito. «Cosa ho chiesto io ai ragazzi? Continuità, prestazione e risultati. Ho chiesto di rispettare questo appuntamento, che è chiaramente importante, perché i derby vanno vinto e non giocati, quindi dobbiamo fare una gara bella e tosta, di quelle da confrontarci col nostro pubblico, che si aspetta risposte importanti. Risposte che noi siamo pronti a dare, non ci tiriamo certo indietro».

Si preannuncia un Menti piuttosto caldo, complici gli appelli del club gialloblù e i prezzi popolari praticati per l’occasione. «Secondo me - incalza Caneo - il pubblico carica in generale, sia i calciatori di casa che gli avversari: quindi sapremo trarne la giusta carica anche noi. Gli appelli alla piazza? Di sicuro vogliono dire che ci rispettano per quanto abbiamo dimostrato finora, ma per quanto mi riguarda questo rispetto va meritato e consolidato sul campo».

Valutata in settimana anche l’ipotesi di una variazione tattica in caso di forfait di Giannone. «Sì, ho pensato a delle varianti, perché se mancano gli attaccanti è inutile adattare centrocampisti in attacco».

Sulla Juve Stabia, tornata subito al successo dopo il ritorno in panca di Novellino: «Più equilibrata col 4-3-3? Francamente una sola partita non può essere un metro di valutazione sufficientemente indicativo. Quanto a noi, ho pensato a due moduli diversi di contrapporci».

Lo scorso anno, al netto di una prestazione fortemente convincente della Turris, finì con un sonoro poker: «Nessun senso di rivalsa per quanto mi riguarda – spiega Caneo –, perché questa è un’altra partita di un altro campionato. L’unica cosa che voglio è fare risultato, perché abbiamo le potenzialità per farlo».

Convocati – Ai box Ghislandi e Lame (stiramento di primo grado all’adduttore della coscia sinistra), che si aggiungono all’indisponibile Esempio ed allo squalificato Longo.

Ventidue i calciatori convocati per il ritiro pre-partita, fissato dalla società presso una struttura alberghiera cittadina:

Portieri: Abagnale, Colantuono, Perina.

Difensori: Di Nunzio, Loreto, Manzi, Sbraga, Varutti, Zanoni.

Centrocampisti: Bordo, Finardi, Franco, Iglio, Nunziante, Tascone, Zampa.

Attaccanti: D’Oriano, Giannone, Leonetti, Nocerino, Pavone, Santaniello.