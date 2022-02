Turris, contro il Bari c'è Leonetti ma Varutti ancora out: «Niente alibi»

Nemmeno il tempo di digerire il boccone amaro di Latina che per la Turris è già tempo di pensare al Bari. Il momento è di quelli delicati per i corallini, che dopo tre ko di fila puntano adesso – proprio contro l’avversario più quotato – al necessario riscatto.

Contro i galletti – questa la buona notizia per Caneo – Leonetti è regolarmente tra i convocati dopo lo spavento rimediato al Francioni (out dopo dieci minuti per una violenta botta alla tibia); ancora ai box invece Varutti, che in giornata si è sottoposto a tac di controllo (la speranza è di riaverlo a disposizione a Palermo).

«Viviamo sicuramente un momento particolare della stagione in cui dobbiamo avere pazienza, sia noi che l’ambiente, e aspettare che l’organico si ricomponga con tutti gli effettivi per tornare pienamente ai nostri standard»: così mister Caneo a margine della rifinitura pomeridiana al Liguori. «Chiaro che non andiamo in cerca di alibi – incalza il tecnico corallino –, dobbiamo anzi tenere duro, più che mai, in questo ciclo di partite ravvicinate provando, come sempre, a trarre il meglio e dimostrando ancora, innanzitutto nelle prestazioni, ciò che la Turris sa fare e deve continuare a fare».

Sul Bari: «Sta facendo il campionato che deve fare, riuscendo a centrare risultati consoni alla sua indiscussa leadership del torneo. Parliamo di una squadra, a mio giudizio, già costruita per far bene anche in B».

Convocati – Oltre a Tascone, rientrano anche Zanoni, Longo e D’Oriano.

Sono ventitré i calciatori convocati da mister Caneo per il ritiro pre-gara fissato dalla società in una struttura alberghiera cittadina:

Portieri: Abagnale, Colantuono, Perina.

Difensori: Di Nunzio, Loreto, Manzi, Sbraga, Zanoni.

Centrocampisti: Bordo, Finardi, Franco, Ghislandi, Iglio, Nunziante, Tascone, Zampa.

Attaccanti: D’Oriano, Giannone, Leonetti, Longo, Nocerino, Pavone, Santaniello.