Turris, a Bari miglior attacco contro miglior difesa

Seduta di rifinitura al Liguori e poi partenza per il ritiro-pregara. La Turris vuol continuare ad alimentare l’esaltante scia di risultati utili che l’hanno proiettata addirittura a ridosso della capolista Bari. Al San Nicola si prospetta dunque una suggestiva sfida d’alta quota per i corallini.

Squalificato per un turno dal Giudice Sportivo, mister Caneo non potrà seguire i suoi dalla panchina. «Dispiace mancare, senza se e senza ma. Il lavoro un allenatore lo fa durante la settimana, ma domani sarà una partita importante, quindi l’assenza brucia. Una cosa però voglio dirla e ribadirla: non ho bestemmiato, quindi da questo punto di vista sono sereno».

La Turris, reduce da tre vittorie consecutive che l’hanno proiettata al secondo posto, farà visita alla protagonista – ampiamente preannunciata – del campionato. «Troppo riduttivo per questa Turris dire che domani non abbiamo nulla da perdere. Non è vero. Noi - ribadisce Caneo - vogliamo portare avanti il nostro progetto, quindi non è vero che non abbiamo nulla da perdere: abbiamo qualcosa anche noi, seppur in prospettiva».

I nove punti raccolti la scorsa settimana hanno indubbiamente fatto lievitare l’entusiasmo del gruppo. «Questa carica non va gestita, semplicemente andiamo avanti per creare i presupposti affinché i ragazzi corrano in campo in modo spensierato e costruttivo».

Domani al San Nicola si affronteranno il miglior attacco (quello corallino) e la miglior difesa (dei galletti): «Come si fa gol al Bari? Con pazienza, col nostro progetto, attaccando con più uomini, provando a far sbandare l’avversario spostando palla da una parte all’altra del campo e cercando poi con i nostri attaccanti lo spunto migliore. L’errore da evitare è invece quello di portare palla e andare costantemente uno contro uno».

Sul percorso sin qui dei galletti: «Non mi sorprende affatto. Il Bari è una società molto forte con una squadra molto importante. Piuttosto, non mi aspettavo il percorso delle altre squadre preannunciate protagoniste».

Al San Nicola la catena di destra sarà inevitabilmente monca per le assenze di Ghislandi (convocato in Nazionale Under 20) e Nunziante (ancora in fase di recupero). «Non modificheremo la nostra impostazione tattica. Ai calciatori bisogna dare certezze e queste sono le nostre. Perché cambiare?».

Potrebbe esserci qualche variante nell’undici iniziale. «Penso a due-tre alternative, ma per adesso me le tengo per me. Cercheremo di mandare in campo la formazione migliore e il minutaggio non è certo un problema, io coi giovani ci navigo».

L’ultima sfida ai galletti risale allo scorso aprile. Finì 3-0 al Liguori e sancì l’aritmetica salvezza della Turris. «Rispetto ad allora siamo cambiati mentalmente e strutturalmente. Quest’anno abbiamo la possibilità di porre basi importanti per un campionato che dia soddisfazioni e prospettiva di consolidamento alla società».

Convocati – Tutti disponibili per la sfida d’alta quota del San Nicola, ad eccezione di Ghislandi e Nunziante. Non convocati il solito Lame e D’Oriano.

Ventitré i calciatori convocati da mister Caneo:

Portieri: Abagnale, Colantuono, Perina.

Difensori: Di Nunzio, Esempio, Lorenzini, Loreto, Manzi, Varutti, Zanoni.

Centrocampisti: Bordo, Finardi, Franco, Giofré, Iglio, Palmucci, Tascone.

Attaccanti: Giannone, Leonetti, Longo, Pavone, Santaniello, Sartore.