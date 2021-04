Turris, missione compiuta: il 3-0 al Bari vale la salvezza

Una vittoria le avrebbe consentito di raggiungere matematicamente la quota salvezza, indipendentemente dai risultati di Cavese e Paganese. E vittoria è stata. Netta ed autoritaria. La Turris supera con un perentorio 3-0 il Bari di Auteri – tornato in panca a rilevare Carrera – ed al triplice fischio si concede quella festa e quella esultanza tanto a lungo inseguite. Galletti al tappeto – il ko fa sfumare anche il terzo posto – sotto i colpo dei baby D’Ignazio e Loreto, poi la perla di Alma che vale il tris e che da il là all’incontenibile esultanza finale sotto gli occhi di un Caneo sempre più in odore di conferma.

Tatticamente perfetta la gara dei corallini – sistemati con un iniziale 4-4-2 – che non concedono praticamente nulla ai pugliesi, colpendoli con cinismo sotto gli occhi - tra gli altri - del presidente Luigi De Laurentiis.

Turris in vantaggio al primo affondo. Corre il 20’ quando Ferretti raccoglie da Giannone e dalla destra serve al centro l’accorrente D’Ignazio, che d’opportunismo deposita in rete. Nel finale di frazione due fiammate del Bari, prima con Semenzato poi con Antenucci, letteralmente sbarrati però da D’Ignazio e Di Nunzio. Nella ripresa, sette minuti e la Turris trova il raddoppio con Loreto, che – sugli sviluppi di un calcio dalla bandierina – risolve una mischia in area e scarica in rete. Dopo un’altra ghiotta occasione proprio con Loreto (sempre sugli sviluppi di un calciodalla bandierina), arriva la staffetta Boiciuc/Longo. Da incorniciare – per intensità e qualità – la prestazione del capitano corallino. Nel secondo dei quattro minuti di recupero, il tris targato Alma, che – innescato da Boiciuc – insacca da posizione defilata.

Alla fine è festa grande tra i corallini.

«Sono molto contento perché ho sempre creduto nel valore di questa squadra e nella serietà organizzativa della società, che è forte e presente - esulta mister Caneo - Qui ci sono tutte le condizioni per lavorare bene. Questa vittoria conferma che non bisognava stravolgere nulla, che si doveva solo restare sereni, perché la squadra ha sempre giocato con ritmo e intensità; non riuscivamo a segnare, oggi invece sono arrivati anche i gol. Sono orgoglioso di questo gruppo. Un gruppo di qualità, che ha fatto un po’ di fatica a seguire i miei dettami, ma che poi li ha assimilati ed oggi si sono viste in campo cose che proviamo sempre in allenamento. La mia conferma? Mi trovo bene, benissimo con la società. Sono sereno per il lavoro svolto. Mi piacerebbe restare perché credo che qui ci sia la possibilità di avviare un progetto importante. Vedremo».

Quindi il presidente Colantonio, che comincia con una puntualizzazione. «Se non ho parlato finora è perché eravamo obiettivamente in un momento di difficoltà e in situazioni del genere, anziché fare proclami, è giusto fermarsi per meditare, anche perché quando si medita, poi si fanno le cose al meglio. Il dialogo interno, chiaramente, non è mai mancato».

Poi l’annuncio di una conferenza, con tanto di garanzia in chiave futura. «Se la salvezza è arrivata con due giornate d’anticipo, vuol dire che abbiamo lavorato bene durante tutta la stagione, prima con Fabiano, che ringrazio (ma quando i risultati non arrivano si deve cambiare) e poi con mister Caneo. Preciso che non avevo promesso alcun premio alla squadra in caso di salvezza, ma solo in caso di playoff. E se non sbaglio siamo ancora in corsa. Adesso è il momento di festeggiare. Poi ci sarà una conferenza congiunta in cui spiegheremo i risvolti futuri. Sin d’ora dico però che ci sarà continuità in serie C. Poi parleremo con eventuali dirigenze quando avremo le idee più chiare».