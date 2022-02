Turris beffata a Monopoli: «Serviva un po’ d’esperienza, ma che partita»

Una gara stregata, ancor più dell’andata. La Turris torna a mani vuote dal Veneziani dopo essersi imposta per gioco e personalità, producendo la solita mole di palle gol: anche il pari le sarebbe stato stretto ed invece alla fine l’esultanza è tutta del Monopoli. Una dinamica decisamente beffarda: «Difficile da commentare per chi ha perso, mica tanto per chi ha vinto», esordisce nel post-partita mister Caneo. «Sono soddisfatto della prestazione dei ragazzi. Sicuramente abbiamo sbagliato in certi frangenti ma da un punto di vista tattico e tecnico abbiamo disputato una buona partita, sia noi che il Monopoli. È stata nel complesso una partita bella e veloce, secondo me in C non se ne vedono molte di gare del genere. Onore al Monopoli, quindi, ma anche a noi, che l’abbiamo contrastato adeguatamente, magari con un po’ di fortuna in più avremmo portato a casa un risultato che poteva premiarci».

Turris condannata da una sfortunata autorete di Sbraga, scaturita da un rinvio veloce di Perina quando mancava una manciata di secondi al triplice fischio: «Magari è stato preso un po’ dalla frenesia – analizza Caneo – e un po’ più di esperienza non ci avrebbe fatto male in quel frangente. Si possono comunque commettere errori a livello generale, ma resto contentissimo della prestazione». La Turris è uscita dal campo a mani vuote, tra gli applausi del Veneziani: «Ci stiamo proponendo come una squadra che fa calcio: noi le partite non le guardiamo, le giochiamo. Questi attestati di stima fanno bene ma dobbiamo sempre far meglio, già da domenica contro il Catania».

Verso il Catania – Comincerà domani – venerdì – la prevendita per i tifosi corallini in vista della gara contro gli etnei. I botteghini lato tribuna saranno operativi nelle giornate di venerdì (dalle 17 alle 20), sabato (dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 20) e domenica (dalle 10.30 fino ad inizio gara); «la prevendita cesserà anticipatamente – ribadisce la Turris – in caso di esaurimento dei tagliandi disponibili», nel rispetto dei limiti di capienza (50%) attualmente consentiti per gli eventi sportivi all’aperto. Confermate le fasce di prezzo per tribuna coperta (20 euro) e scoperta (15 euro), così come le riduzioni per bambini nati dal 2018 (ingresso omaggio), dal 2014 al 2017 (5 euro), under 18, over 65 e donne (10 euro).

La prevendita per il settore ospiti scatterà solo dopo la riunione del Gruppo Operativo di Sicurezza, programmata per quest’oggi.