Turris, bocciato il piano di viabilità alternativo. Esordio in Coppa col Cerignola

L’esaltante vittoria di Crotone è alle spalle. L’obiettivo per la Turris è continuare a crescere e consolidarsi, passando – adesso – per l’ostico derby del Liguori contro il Sorrento, reduce dall’intenso pari del Viviani contro il Cerignola.

Resta in forte dubbio Daniele Franco, costretto a lasciare anzitempo il terreno di gioco dello Scida a causa di una distorsione alla caviglia. Per domani è programmato un test sul campo per valutarne le condizioni ma le probabilità di un eventuale recupero contro i costieri appaiono ridotte.

Nel frattempo, in vista del derby, è scattata la prevendita dei tagliandi d’ingresso del settore Distinti, riservato ai tifosi ospiti con limitazione – come già accaduto col Benevento – della capienza a 300 posti.

L’esordio in Coppa Italia – Sarà il Cerignola dell’ex Vito Leonetti l’avversario dei corallini nella gara d’esordio della 51^ edizione della Coppa Italia Serie C.

Il match, inserito nel tabellone del primo turno eliminatorio, si svolgerà in gara unica ad eliminazione diretta (in caso di parità al 90’, si disputeranno i tempi supplementari; a seguire eventuali tiri di rigore). Ancora da definire la data: «Le gare del primo turno eliminatorio - chiarisce la Lega - saranno programmate nella giornata di martedì 3 ottobre 2023, mercoledì 4 ottobre 2023 e giovedì 5 ottobre 2023 anche in relazione alla programmazione del campionato Serie C Now» (ipotizzabile comunque, per i corallini, la data del 4 ottobre).

Piano sicurezza e viabilità, resta tutto invariato – Nel frattempo è arrivato (l’atteso e) definitivo “no” alla proposta di rimodulazione della viabilità in zona stadio in occasione delle gare interne dei corallini.

«Non subirà alcuna variazione il sistema di viabilità istituito durante le gare interne della Turris nell’area antistante lo stadio Amerigo Liguori. È arrivata al Comune – si apprende da una nota diramata da Palazzo Baronale – l’attesa risposta del primo dirigente del commissariato di via Sedivola, Antonio Cristiano, alla missiva che lo scorso 13 luglio il sindaco Luigi Mennella aveva indirizzo proprio al referente della polizia di Torre del Greco, nella quale venivano avanzate “proposte operative tese alla revisione del piano di accesso delle tifoserie”».

Bocciata, dunque, la proposta formulata a seguito di un incontro svoltosi a Palazzo Baronale con una delegazione di tifosi: «L’Amministrazione comunale aveva ipotizzato l’istituzione di un nuovo piano di viabilità in occasione delle gare interne della Turris, che prevedeva l’uscita delle tifoserie ospiti dirette a Torre del Greco attraverso pullman al casello di Ercolano, con sosta dei mezzi nella zona di via Aldo Moro (nella circostanza opportunamente interdetta al parcheggio). Da qui, i sostenitori delle squadre ospiti avrebbero potuto avere accesso al settore Distinti loro riservato attraverso via dello Sport, entrando nello stadio dall’ingresso posto proprio lungo questa arteria, a ridosso di una scala. Questo avrebbe permesso - sempre nell’intento dell’amministrazione - di poter lasciare libero il transito lungo viale Ungheria ai tifosi della squadra locale (oggi costretti a servirsi della sola via Cimaglia) e più in generale ai residenti della zona antistante lo stadio, zona oggi interdetta al transito pedonale e veicolare praticamente sette ore ogni volta che si gioca al Liguori una partita valida per il campionato di serie C».

Il secco “no” – «In relazione alla sua nota – è scritto nella lettera indirizzata al primo cittadino – consta, avendo interpellato l’ufficio di gabinetto della locale Questura di Napoli, non appropriato apportare alcuna modifica al piano di viabilità ed accesso allo stadio Liguori, posto che non vi sono state criticità connesse a tale piano dal punto di vista dell’ordine e della sicurezza pubblica»: così il primo dirigente del commissariato cittadino, che ha «inoltre inteso cogliere l’occasione anche per evidenziare che “considerate le problematiche collegate alla mera viabilità, pare opportuno incrementare il numero delle pattuglie della polizia locale da impegnare in occasione degli incontri disputati presso la stadio Liguori».