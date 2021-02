Turris, caso Covid. Boiciuc convocato: «Derby occasione per dare risposte»

Ieri l'accertamento di una positività asintomatica al Covid, oggi la conferma. Un calciatore della Turris è risultato positivo al virus a seguito del ciclo di tamponi cui sono stati sottoposti – nel pomeriggio di ieri, giovedì 25 febbraio – calciatori, staff tecnico, dirigenti e collaboratori della società. Il caso è stato poi confermato quest’oggi da un successivo test molecolare.

Società e staff sanitario, si apprende dalla nota diramata dal club, «si sono immediatamente adoperati nel provvedere all’isolamento fiduciario del soggetto e all’attivazione dei protocolli sanitari e federali vigenti. All’esito del secondo ciclo rapido di tamponi cui si è sottoposto in data odierna il gruppo squadra, nessun altro caso di positività è emerso».

Parla mister Caneo – Alla vigilia del derby con la Casertana – fischio d’inizio domani al Liguori alle 17.30 – il neo tecnico corallino, Bruno Caneo, ha analizzato i primi giorni di lavoro col gruppo. «Le risposte le darà naturalmente il campo, ma sono molto soddisfatto da quanto emerso nel corso di questi primi allenamenti. I ragazzi hanno reagito bene alle sollecitazioni, hanno risposto bene sul campo e mentalmente mi seguono con applicazione e attenzione. Nel complesso ho dunque maturato sensazioni positive. Siamo pronti per la Casertana. Sarà un'occasione importante per dare segnali positivi e risposte a noi stessi. Il risultato maturerà di conseguenza. Quindi una valutazione sull’organico. «Se è idoneo al 3-4-3? Certo che sì. Ho calciatori con qualità diverse, di velocità come di resistenza, quindi sono fiducioso. Chiaro che i meccanismi richiedono allenamenti su allenamenti per essere assorbiti. Vanno oliati e per questo richiedono tempo. Boiciuc? Ha buone intuizioni, velocità e buona tecnica. Insomma, è l’attaccante che, oltre a Longo, può darci alternative importanti, senza naturalmente dimenticare Persano e Ventola»

Sulla difesa, praticamente decimata (squalificati Rainone e Di Nunzio): «In organico ci sono diversi difensori. Esempio è uno di quelli, così come D’Ignazio e Loreto, perfettamente funzionali alla mia idea di gioco, dunque ad una squadra dinamica, veloce e aggressiva».

Sulla Casertana: «Dopo quella disgraziata partita contro la Viterbese, ha inanellato buoni risultati, tirandosi fuori dalla zona che scotta. Propone un bel calcio ed è condotta da un allenatore che sa parlare di calcio. Ne verrà fuori una bella partita».

Convocati – C'è anche l'attaccante moldavo Alexandru Boiciuc tra i calciatori a disposizione di mister Caneo per il derby contro i falchetti: ottenuto infatti in tempi-record l'atteso transfer internazionale.



Resteranno invece ai box gli indisponibili Tascone, Signorelli, Longo, Ferretti e Pitzalis, oltre agli squalificati Di Nunzio e Rainone ed al giovane Giordano.

Ventuno i calciatori convocati da Caneo per il derby del Liguori:



Portieri: Abagnale, Lonoce, Barone.

Difensori: D’Ignazio, Esempio, Lame, Lorenzini, Loreto.

Centrocampisti: Brandi, Carannante, Da Dalt, Esposito, R. Fabiano, Franco, Romano.

Attaccanti: Alma, Boiciuc Giannone, Persano, Salazaro, Ventola.

