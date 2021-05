Turris-Brescia, la Corte sul caso Pandolfi: «Infortunio non influisce sulla cessione»

Sono state depositate quest’oggi le motivazioni con cui la Corte Federale d’Appello ha respinto i ricorsi – riuniti – proposti dal Brescia nei confronti della Turris e del calciatore Luca Pandolfi per ottenere la riforma delle (due) pronunce di rigetto incassate in primo grado.

Il principio che boccia la tesi del Brescia – Analizzate le difese dei club e del calciatore, e riconosciuta la legittimità delle pronunce del Tribunale Federale, la Corte ha evidenziato – con l’ultimo passaggio del corposo provvedimento – che «La validità di un contratto tra società e calciatore e la validità del trasferimento o dell’accordo di cessione del contratto non possono essere condizionati all’esito di esami medici, da ciò dovendosi dedurre che il rischio connesso agli effetti di un eventuale infortunio in atto del calciatore ceduto, legittimamente non risultante dalla scheda sanitaria e, comunque, non rilevato dalla società acquirente al momento dell’acquisto stesso, non può di per sé influire sulla cessione stessa e sugli atti conseguenti».

Il primo giudizio – Le rondinelle hanno proposto un primo ricorso innanzi al Tribunale Federale chiedendo l’annullamento dei contratti stipulati con la Turris e con Pandolfi sulla base di un presunto dolo contrattuale, sostenendo cioè che la Turris avrebbe taciuto - in sede di trattativa - l’infortunio al menisco dell'attaccante, inducendo a stipulare un contratto che altrimenti mai sarebbe stato formalizzato. La Turris ha affidato la propria difesa all’esperto avvocato Chiacchio. Il Tribunale ha integralmente rigettato il ricorso (e la preventiva istanza cautelare): «Sono nel giusto i resistenti ed è condivisibile da parte di codesto Tribunale l’aver evidenziato come alcuna diretta e specifica impugnativa risulta mossa dal Brescia Calcio in merito alla formazione del visto di esecutività, unico ed esclusivo elemento che può essere oggetto di valutazione da parte del Tribunale. Considerazione ben diversa viene fatta dall’adito Tribunale in merito agli elementi caratterizzanti il contratto che, sicuramente, esulano dalla propria competenza e volontà decisionale …».

Il secondo giudizio – Parallelamente alla prima vicenda giudiziaria, approdata nel frattempo in Corte Federale d’Appello, il Brescia ha promosso un altro giudizio allo scopo di ottenere l’annullamento – stavolta – del visto di esecutività (e dei contratti presupposti). Anche questo secondo giudizio si è concluso in favore della Turris: il Tribunale Federale – Sezione Tesseramenti ha infatti «dichiara(to) inammissibile e comunque infondato il ricorso proposto dalla società Brescia Calcio Spa».

Le motivazioni della Corte dopo il fallimento della trattativa – I due giudizi promossi innanzi alla Corte sono stati riuniti per gli evidenti profili di connessione. Sfumata l’ipotesi di un accordo bonario, si è dunque arrivati all’udienza di discussione del 10 maggio scorso.

La Corte ha ritenuto che «I motivi di reclamo, che possono essere esaminati congiuntamente, devono essere disattesi in quanto infondati».

Ha, in particolare evidenziato, rispetto al primo ricorso, che «correttamente il giudice di prime cure, non ha ravvisato, nell’ambito delle sue competenze … vizi formali del procedimento di variazione del tesseramento del calciatore concluso con il visto di esecutività rilasciato dalla LNP, ritenendo “la documentazione proposta conforme alle norme regolamentari in materia di tesseramento”. Per contro, esula dalla cognizione del TFN e di questa Corte, l’esame del rapporto sottostante che ha generato il trasferimento del calciatore» («tale declinatoria non comporta un diniego di giustizia», considerata la possibilità di ricorrere al Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni, ed in virtù dell’art. 30 dello Statuto FIGC, «il cui comma 4 recita: “Il Consiglio Federale, per gravi ragioni di opportunità, può autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia”»).

Quanto al secondo ricorso, ha ribadito che «la competenza del TFN – ST – e di questa Corte, non può sconfinare nell’esame del rapporto sottostante (contratto di prestazione sportiva) che aveva determinato il rilascio da parte della LNP, in data 08/02/2021, del visto di esecutività del tesseramento del calciatore Pandolfi per il Brescia Calcio».

Dunque, riportandosi «al combinato disposto degli artt. 93, comma 4°, e 95, comma 7°, delle NOIF», ha affermato che «la validità di un contratto tra società e calciatore e la validità del trasferimento o dell’accordo di cessione del contratto non possono essere condizionati all’esito di esami medici, da ciò dovendosi dedurre che il rischio connesso agli effetti di un eventuale infortunio in atto del calciatore ceduto, legittimamente non risultante dalla scheda sanitaria e, comunque, non rilevato dalla società acquirente al momento dell’acquisto stesso, non può di per sé influire sulla cessione stessa e sugli atti conseguenti».