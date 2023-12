Turris-Brindisi 3-1, fine del digiuno: «Vivi e determinati, avanti così»

Finalmente Turris. Preziosa più dell’oro, arriva al Liguori la vittoria per i corallini, che s’impongono per 3-1 sul Brindisi e tornano a fare bottino pieno dopo un digiuno di oltre due mesi (ultimo blitz a Potenza, era il 16 ottobre). Dopo quattro pareggi consecutivi, l’undici di Caneo raccoglie i tre punti nella rovente sfida salvezza contro i pugliesi e – in attesa delle gare del sabato – smuove in maniera significativa la propria classifica: successo nel segno di De Felice, Maniero e Nocerino, tutti in gol nel corso di un primo tempo da incorniciare. Nella ripresa accorcia il Brindisi, che accenna una reazione generosa ma poco incisiva.

La gara – Nel 3-4-3 dello squalificato Caneo le uniche novità rispetto alla gara contro il Monterosi sono rappresentate dall’impiego di Matera (in coppia con Franco) e Contessa.

Conferme, quindi, anche in avanti, con Nocerino e De Felice a supporto di Maniero (ancora out Giannone). Di contro, il 5-3-2 proposto da Roselli.

La prima sortita è di marca pugliese ed arriva al minuto 12: è di Bunino, che tenta una insidiosa soluzione dalla distanza, spedendo di poco sul fondo; De Felice ci prova di testa ma non impatta a dovere. Al 16’ la sblocca proprio lui, Francesco De Felice, che si avventa come un falco su un pallone scodellato in area da Maniero ed insacca per l’1-0 Turris. I corallini aumentano il ritmo e cominciano ad esercitare una pressione costante. Al minuto 31, su traversone di Contessa, Maniero va di testa ma viene anticipato da una mano galeotta di Nicolao: nessun dubbio per il direttore di gara, che indica il dischetto. Dagli undici metri – proprio – Maniero fa 2-0 con una gran botta indirizzata all’angolino alto. La Turris continua a premere e quattro minuti più tardi sfiora il tris con Maniero, ancora lui, che svetta di testa su calcio d’angolo e spedisce di un nulla sul fondo. L’esultanza è solo rinviata ed arriva – meritata – al 38’ nel segno del baby Nocerino, che insacca di precisione dal limite su assist di Maniero. Franco ci prova dalla distanza ma – complice una deviazione – rimedia solo un corner. Insiste la Turris con un gran numero di Cum che manda al tiro De Felice (sfera di un nulla sul fondo). Nel secondo dei due minuti di recupero il palo dice di no a Maestrelli, poi – sulla ribattuta – Frascatore manca il poker da distanza ravvicinata.

Nella ripresa subito un cambio per il Brindisi: dentro Petrucci a rilevare Albertini. Sei minuti e ci prova Bunino con una deviazione sotto misura che finisce però sul fondo. Accorcia il Brindisi al minuto 10 con Ganz, che insacca in tap-in su una respinta non irresistibile di Fasolino su conclusione di Lombardi. La reazione della Turris è immediata: la innesca Cum, ma De Felice non trova la via del gol da posizione ravvicinata nonostante l’infelice uscita di Albertazzi. Doppio cambio Brindisi al minuto 17: dentro Ceesay per Malaccari e Fall per Ganz. Primi due cambi Turris al minuto 22: dentro Cocetta e Pugliese per Esempio e Matera; nel Brindisi Mazia per Lombardi. Petrucci va al tiro dal limite, Fasolino blocca. Applausi per Maniero alla mezz’ora: conclusione di prima intenzione e sfera di poco sul fondo. Un minuto più tardi gran discesa di Cum, che palla al piede attraversa tutto il campo e va al tiro ma rimedia solo un corner. Al 35’ tocca a Scaccabarozzi, in campo per Maniero. Altro cambio Brindisi al 42’: fuori Gorzelewsi, dentro Monti; nella Turris Guida per Nocerino. Frascatore sventa su Bonino, poi nulla più. Alla fine c’è spazio solo per la ritrovata esultanza del Liguori.

L’analisi di Franco – «Siamo entrati in campo determinati, sapevamo bene quanto fosse importante. Abbiamo dimostrato di essere vivi e determinati. Nel secondo tempo la paura di una reazione del Brindisi ci ha forse fatto abbassare un po’, ma alla fine abbiamo vinto con ampio merito. Abbiamo finalmente raccolto quanto meritato, perché c’è da dire che anche in qualche partita precedente avremmo meritato qualcosa in più. Oggi si sono viste fin da subito cattiveria e determinazione. Il mercato alle porte? Chi vive di calcio sa che questo è un periodo in cui le voci girano e le società fanno le proprie valutazioni. Giusto così, ma niente di tutto questo ci condiziona. A noi interessa solo continuare con questa determinazione».