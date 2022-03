Turris: c’è la data per il secondo round di Campobasso, prezzi ridotti con l’Andria

È ripresa quest’oggi al Liguori la preparazione della Turris, reduce dal primo – vittorioso – round contro il Campobasso. Il secondo potrebbe disputarsi il 23 marzo: questa la data al momento più accreditata, rispetto a cui si resta comunque in attesa dell’ufficialità. Al Nuovo Romagnoli si ripartirà dal 1’ del secondo tempo, con i corallini in avanti per 2-1 per effetto delle reti di Leonetti e Tascone.

Nel frattempo, testa alla Fidelis Andria. In occasione della gara contro i pugliesi, la società corallina ha intanto preannunciato una «riduzione ai prezzi interi dei biglietti in tutti i settori dell’impianto» ed un ampliamento della «fascia d’età (fino ad 8 anni) dei bambini che avranno accesso gratuito in tribuna Strino». Biglietti, dunque, in vendita a 15 euro per la tribuna coperta, 10 euro per quella scoperta e la curva Vesuvio, 5 euro per under 15 e donne; ingresso gratuito per i bambini nati dal 2014. La prevendita sarà attiva nelle giornate di sabato (dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 16 alle 19) e domenica (dalle ore 10 alle 12 e dalle 15 fino ad inizio gara).