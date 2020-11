Ufficializzata la data del recupero del match del Barbera fra Palermo e Turris. Si giocherà mercoledì 25 novembre, fischio d’inizio alle ore 15. La gara, in programma lo scorso 21 ottobre, fu rinviata dalla Lega – su segnalazione dell’Autorità Sanitaria – per il cluster di Covid divampato nel gruppo squadra rosanero. La decisione del rinvio intervenne praticamente a ridosso del calcio d’inizio, con le squadre pronte a fare il proprio ingresso in campo, dopo che l’ulteriore ciclo di tamponi cui si sottoposero i siciliani (dopo le quattro positività già accertate) rilevò ulteriori sei casi, compreso il tecnico Boscaglia. Da qui la nota dell’Autorità Sanitaria Provinciale ed il conseguente provvedimento della Lega, intervenuto «a tutela della salute dei tesserati».

Tra il 22 e il 25 novembre, dunque, due impegni consecutivi in Sicilia per i corallini, che prima faranno visita al Catania e poi torneranno al Barbera; quindi, il turno di riposo (in calendario ci sarebbe stato il Trapani) prima della sfida del Ceravolo contro il Catanzaro.

Nel frattempo, è stata comunicata anche un’altra variazione, che riguarda la prossima sfida esterna di Foggia (in programma l’11 novembre): allo Zaccheria, «a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate», si giocherà alle ore 15.

