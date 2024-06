Sospiro di sollievo Turris, fideiussione ok: ora il passaggio di quote a Capriola

Ce l'ha fatta la Turris. Reduce da una due giorni estenuante, il club corallino ha depositato in Lega - sul filo del rasoio ma in tempo utile - tutta la documentazione necessaria per il perfezionamento dell'iscrizione al prossimo campionato di serie C. Fideiussione compresa, ovviamente. Proprio questo il nodo cruciale, nel quale si sono concentrate le maggiori criticità che negli ultimi due giorni hanno letteralmente tenuto col fiato sospeso un'intera città.

Una città che - dopo la fumata nera legata alla trattativa con D'Oriano per la cessione dell'intero pacchetto societario e tenuto conto del dichiarato e persistente disimpegno della famiglia Colantonio - si era quasi rassegnata al materializzarsi dello scenario più nefasto. Poi la svolta, tanto inattesa quanto decisiva, rappresentata dall'interessamento al club da parte dell'imprenditore edile Ettore Capriola.

Un interesse reale, concreto. Salvifico, a conti fatti. Determinante il suo contributo per il raggiungimento dell'importo fissato per il rilascio della garanzia fideiussoria, versato ad integrazione del preesistente impegno dei Colantonio.

Da qui l'avvio di una corsa contro il tempo, ad ostacoli per giunta, tenuto conto della stringente normativa bancaria e dei tempi fisiologicamente connessi al versamento del corposo importo ed alla formalizzazione della garanzia da parte dell'istituto di credito.

Ottenuta la fideiussione e depositata regolare domanda iscrizione alla prossima serie C, dovrebbe a questo punto procedersi alla formalizzazione del passaggio di quote da Colantonio a Capriola, che rileverebbe l'intero pacchetto societario dando il via ad un nuovo corso, attuando - presumibilmente - una vera e propria rifondazione.

Il comunicato del club

«La S.S. Turris Calcio comunica di aver depositato in data odierna tutta la documentazione utile per permettere la regolare iscrizione al prossimo campionato di Lega Pro 2024/25, ottemperando ai pagamento di quota associativa e partecipativa, oltre che al depsoto della fideiussione bancaria. La società ringrazia sentitamente la Banca di Credito Popolare per il lavoro straordinario svolto negli ultimi giorni e per aver per aver permesso il rilascio della fideiussione in tempi brevi. La stagione 2024/25 vedrà impegnata la compagine corallina per il quinto anno consecutivo tra i professionisti».

La nota del sindaco

Anche il primo cittadino Luigi Mennella è intervenuto sulla spinosa questione iscrizione. «Poco fa abbiamo appreso che sono stati predisposti ed inviati tutti gli incartamenti per assicurare la partecipazione della compagine corallina al prossimo campionato di serie C. È stata una procedura tortuosa e, non va nascosto, in alcuni momenti si è rischiato davvero di vanificare quanto la squadra poche settimane fa aveva saputo conquistare sul campo.

Merito di tutte le componenti che hanno ruotato attorno a questa procedura. Mi sento di dire grazie alla famiglia Colantonio, che ha dimostrato ancora una volta l'amore per i colori biancorossi; al gruppo imprenditoriale guidato da Ettore Capriola, che si è avvicinato negli ultimi giorni al club e ai quali va un sentito in bocca al lupo; alla Banca di Credito Popolare, che non ha lesinato sforzi per assicurare le garanzie necessarie a permettere la buona riuscita dell'iscrizione; alla piazza tutta e ai tanti tifosi che hanno palesato un attaccamento commovente. E grazie anche ai dirigenti e funzionari del Comune, anche loro impegnati nelle procedure di competenza dell'ente».