Turris a Campobasso senza quattro giovani: «Contro il Foggia una liberazione»

Rinvigorita dal tris al Foggia, che ne ha rilanciato le ambizioni in chiave playoff, la Turris punta adesso il Campobasso.

Alla vigilia del match del Nuovo Romagnoli, l’attaccante Vito Leonetti riassapora successo e gol contro i satanelli, e mette nel mirino gli ostici molisani. «La giocata del terzo gol? In allenamento ci provo spesso, perciò, quando mi si è presentata l’occasione, non ci ho pensato due volte a far partire il tiro, che per fortuna è andato in porta. Martedì è stata dura, i ritmi erano altissimi ma noi venivamo da cinque sconfitte e volevamo prenderci a tutti i costi la vittoria, anche perché non avevamo meritato di perderle proprio tutte le partite precedenti». Una vittoria dal sapore di liberazione, quindi. Anche sul piano personale. «Non vedevo l’ora di segnare. Il gol mi mancava da cinque partite: avevo avuto delle occasioni, poi il palo, ma non ci riuscivo, perciò quel gol è veramente stato per me una liberazione».

Adesso un’altra battaglia a Campobasso. «Faremo la nostra partita, sperando di portare a casa i tre punti, magari riscattando l’immeritata sconfitta dell’andata. Sarà dura, affronteremo una squadra forte e che corre tanto. Conosco diversi calciatori del Campobasso e dobbiamo stare attenti. Occhio a Liguori, protagonista a Bari». Nelle ultime settimane, complice l’emergenza registrata – anche – in attacco, è stato impiegato anche da falso nueve. «Non ho una posizione preferita, diciamo che mi piace giocare sulla trequarti e approfittare degli spazi che lasciano gli avversari per fargli più male. In questo il gioco del mister mi esalta: creiamo tanto e questo mi permette di trovare più spazi per far male agli avversari». Ed ora via all’operazione playoff: «Contro il Foggia abbiamo trovato la vittoria che vale la salvezza, adesso puntiamo a incamerare più punti possibile per affrontare al meglio i playoff, prossimo obiettivo».

Convocati – Contro il Campobasso rientra Manzi, reduce da due turni di stop per squalifica, ma restano ai box ben quattro giovani: gli squalificati Longo e Ghislandi si aggiungono agli infortunati Finardi (che sta curando un leggero stiramento al flessore della coscia sinistra) ed Esempio. Ancora aggregati alla prima squadra i classe 2004 Nocerino e Primicile.

Ventitré i calciatori convocati da mister Caneo per il ritiro pre-gara in terra molisana:

Portieri: Abagnale, Colantuono, Perina.

Difensori: Di Nunzio, Lame, Loreto, Manzi, Sbraga, Varutti, Zanoni.

Centrocampisti: Bordo, Franco, Iglio, Nunziante, Primicile, Tascone, Zampa.

Attaccanti: D’Oriano, Giannone, Leonetti, Nocerino, Pavone, Santaniello.