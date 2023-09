La sfida è di quelle che fanno tremare i polsi: al Liguori arriva (ore 20.45) il Benevento, compagine che fino a due anni fa giocava in serie A. Una nobile decaduta che si candida a un campionato di vertice. Sulla carta una sfida proibitiva, anche se a Torre del Greco diversi ottimisti sostengono che queste partite è meglio affrontarle quando le squadre non sono ancora rodate.

Un aspetto che sembra trovare d'accorso anche Bruno Caneo, il tecnico tornato sulla panchina corallina dopo le belle esperienze nelle stagioni 2020/21 e 2021/22: «Una big al debutto può essere un'arma a doppio taglio. Se vengono al Liguori da "piacioni", può essere positivo affrontarli subito; se invece hanno un approccio già da grande, possono fare male. Comunque mettiamoci in testa che prima o poi dobbiamo affrontare tutti. Mi auguro che il pubblico possa riempire lo stadio, perché so quanto può essere determinante la spinta del nostro pubblico».

Una spinta che è una delle incognite di questo debutto casalingo della Turris. Ai tifosi che non hanno sottoscritto l'abbonamento (la campagna avviata dal club finora non ha raccolto risultati entusiasmanti, con 180 tessere acquistate) non è andata giù la decisione della dirigenza di fissare in 20 euro il prezzo minimo per l'acquisto del biglietto.

In molti l'hanno letta come una "trovata" per strappare agli ospiti (non c'è divieto di trasferta né alcun tipo di restrizione, dal Sannio sono attesi diversi supporters) un prezzo più alto del tagliando. Caneo non si sofferma sulle polemiche e guarda avanti: «Vogliamo fare da subito bene, per dare un immediato segnale. Dobbiamo puntare sulla nostra identità di gioco e tattica. Sarà stimolante affrontare al debutto una squadra come il Benevento».

Di Caneo si conosce tanto, a partire dalla predilezione per il 3-4-3. Il resto lo si scoprirà nel corso della stagione.

Nelle ultime ore la compagine corallina ha messo a segno altri colpi, come l'arrivo del laterale destro Matteo Saccani in prestito dal Sassuolo e di Antonio Matera, centrocampista arrivato dall'Avellino, che però non dovrebbero trovare spazio nell'undici iniziale, nel quale tra i pali si lascia preferire Fasolino, con Miceli nel cuore della difesa a tre, Scaccabarozzi e Franco nella parte nevralgica del centrocampo e il bomber Maniero a fare da riferimento nel tridente d'attacco.