Turris, Caneo dopo il ko contro il Bari: «Siamo vivi e diremo la nostra fino alla fine»

È ripresa questa mattina al Liguori la preparazione del Turris in vista della gara di sabato contro il Palermo. Sarà ancora emergenza per Caneo, che al Barbera dovrà fare a meno degli infortunati Varutti (si va verso il rientro a Campobasso) ed Esempio, oltre che degli squalificati Manzi e Di Nunzio.

Nel frattempo, incassata la quarta sconfitta consecutiva, la Turris riparte con fiducia e serenità dalla maiuscola prestazione offerta contro il Bari e dal convinto e prolungato applauso del Liguori: «Gli applausi del pubblico fanno sempre piacere», analizza Caneo. «I ragazzi hanno disputato una gran bella partita: abbiamo dimostrato di essere vivi e di poter dire la nostra fino a fine campionato per centrare un posto nei playoff. Complimenti perciò a tutta la squadra, anche ai ragazzi in panchina, per la presa di coscienza e la sportività di cui hanno dato prova. Sono molto contento di questo».

Decisamente convincente la prestazione offerta contro i galetti: «Ce lo eravamo detto in settimana che dovevamo aspettare il necessario ripristino a livello fisico, perché a livello tecnico siamo una buona squadra e se siamo a posto fisicamente possiamo tornare ad esprimere quello che abbiamo dimostrato fino a poche domeniche fa».

Sulla scelta della difesa a quattro: «Per darle più sostanza, visto che il Bari giocava con trequartista e due punte. E comunque, difendevamo a quattro ma attaccavamo a tre, portando largo in mediana Loreto e decentrando Ghislandi, con Finardi chiamato a giocare su Bianco per impedire la manovra dal basso del Bari».

Dal rammarico per quel «gol sporco» subito contro il Bari, «di quelli che stiamo subendo ultimamente», alla rassicurante certezza di «esserci con la testa. Dobbiamo solo superare queste criticità fisiche individuali ma non avevo dubbi sul fatto che una volta ritrovati i nostri ritmi di gara saremmo riusciti a ripetere le nostre solite prestazioni».