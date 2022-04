Turris, Caneo dopo il ko nel derby: «Campobasso spartiacque»

Nemmeno il tempo di smaltire le scorie del derby, che per la Turris è già tempo di tornare in campo. È – infatti – ripresa quest’oggi la preparazione dei corallini in vista del recupero in programma giovedì contro il Campobasso. Al Nuovo Romagnoli si ripartirà dal minuto 46, sul risultato (maturato lo scorso 26 febbraio) di 2-1 per l’undici di Caneo (a segno Leonetti e Tascone). A margine del derby di Avellino, intanto, che ha condannato la Turris alla quarta sconfitta consecutiva, il tecnico corallino evidenzia un segnale importante proprio in vista del recupero contro i molisani. «È vero, nel corso della partita l’Avellino ha creato diverse e importanti situazioni da gol, ma per me è stato importante ritrovare la Turris, quella persa dopo dicembre. Nel derby ho rivisto spirito, voglia e determinazione e questo mi fa ben sperare al di là del risultato, che se fosse stato positivo sarebbe naturalmente stato un premio ulteriore per lo sforzo profuso». Sui singoli episodi prima del gol partita irpino: «C’era un rigore per noi ed abbiamo sbagliato un gol facile a distanza ravvicinata, ma al netto di questo insisto sulla prestazione, che è stata importante. Ed io ho sempre detto che bisogna lavorare sulle prestazioni».

Ad Avellino scelte iniziali obbligate in ogni reparto: «Non dimentichiamo i problemi delle ultime settimane fra Covid e infortuni», incalza Caneo. «Questa squadra è stata costruita per lavorare con certe dinamiche, con aggressività e temperamento e se, come ieri, mancano gli ingredienti per tradurre in prestazione il nostro pensiero, bisogna fare di necessità virtù. Così è stato ad Avellino ma, ripeto, a dispetto delle difficoltà ho ritrovato la Turris».

Decisamente un bel colpo d’occhio il settore ospiti del Partenio-Lombardi con 400 tifosi corallini al seguito: «Per noi è stato un piacere giocare avendoli al nostro fianco. Mi conforta aver fatto una buona partita, anche per loro. Con loro abbiamo recuperato una componente fondamentale».

Ed ora testa al recupero del secondo round contro il Campobasso, spartiacque fondamentale nella corsa ai playoff: «Lo è. Dobbiamo necessariamente mantenere il vantaggio e finalmente recupereremo elementi fondamentali, da Giannone a Franco, Tascone e Varutti, compreso Esempio. Dobbiamo invece aspettare Santaniello, reduce dall’infortunio al flessore».

Playoff, dunque, obiettivo tassativo: «Centrandoli dimenticheremmo il girone di ritorno. Non disputare nemmeno un turno, al contrario, sarebbe quasi dissacrante. Ripartiamo dalla prestazione di Avellino e nel frattempo recuperiamo quegli elementi che ci permettono di giocare con la nostra reale identità».