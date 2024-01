Da tempo mancava in sala stampa. Aveva scelto il silenzio Bruno Caneo, un silenzio spezzato dopo la sconfitta della sua Turris a Benevento. «Sono venuto per dare merito alla prestazione dei ragazzi, che hanno fornito una prova importante contro un Benevento dal valore di gran lunga superiore. Siamo comunque riusciti a fare la partita che dovevamo fare, aggressiva e dinamica, perciò bisogna continuare con questo spirito e questa determinazione. Certo, siamo stati disattenti in occasione del primo gol, ma l’importante è aver ritrovato lo spirito giusto. Adesso ci aspetta il Crotone, un’altra grande squadra, ma dobbiamo tirar fuori il meglio di noi stessi. La squadra mi autorizza a sperare in tal senso, non solo perché era cambiato il trend prima di questa sconfitta, ma perché era cambiata la mentalità ed a Benevento ne ho avuto conferma. Merito ai ragazzi. Con questo spirito possiamo pensare di fare un altro cammino nel girone di ritorno».

Serrato il tecnico corallino sull’incredibile episodio del gol di De Felice, completamente sfuggito ad arbitro e guardalinee, ed energicamente negato da diversi tesserati del Benevento: «Un abbaglio dell’arbitro.

Pensava che la palla fosse andata a sbattere contro la traversa invece che sulla base della rete».

In arrivo novità dal fronte mercato: «Abbiamo già regolato il discoro uscite/entrate e ci sono nel mirino 3-4 giocatori che fanno al caso nostro». L’obiettivo è incrementare il tasso qualitativo in relazione a quelle pedine «che ad inizio anno pensavamo potessero dare qualcosa in più. Questo non è successo, perciò proviamo a rivitalizzare nella qualità i vari reparti».