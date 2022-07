Turris, Canzi su obiettivi e mercato: «Confermare livello dello scorso anno»

«Puntiamo anzitutto a confermarci agli ottimi livelli dello scorso anno, perché quell’ottavo posto è un risultato eccellente per il quale va dato enorme merito sia alla società che a chi mi ha preceduto. Tra le ambizioni e i traguardi c’è però la quotidianità, legata al faticoso confronto con piazze e squadre di altissimo livello». Ha esordito così il tecnico della Turris Max Canzi nella conferenza stampa indetta alla vigilia della partenza per il ritiro di San Gregorio Magno.

Positive - intanto - le sensazioni maturate dal tecnico corallino nel corso dei primi giorni di lavoro sul campo. «Devo dire che in questa primissima fase ho provato a dare più spazio ai giocatori che dovevo valutare; chi invece rappresenta il telaio di questa squadra nemmeno ha partecipato alla prima partitella. Le sensazioni sono comunque assolutamente positive, da ogni punto di vista. Mercato? Naturalmente non siamo ancora definitivi, qualcosa manca. Sicuramente, come detto con il direttore Primicile, ad ogni uscita importante dovrà corrispondere un’entrata uguale o superiore, se non altro in base alle nostre valutazioni».

Partito Tascone, in mediana la Turris ha piazzato il colpaccio Ardizzone. Adesso tutto gira intorno al giovane talento Manzi, che continua a calamitare le attenzioni di diversi club. «I giocatori devono esser contenti d’esser dove sono. Trattenere un calciatore non paga mai, perché l’aspetto mentale conta anche più di quello tecnico. Manzi? Faccio molto affidamento su di lui, ma le cose le si devono volere in due. In questi giorni ha comunque avuto un atteggiamento molto positivo e propositivo rispetto alla sua permanenza a Torre».

Mai in discussione, invece, i tre attaccanti. «È un piacere vederli giocare, si divertono e divertono. La collocazione di Giannone? sicuramente giocheremo con tre attaccanti ma la loro disposizione in fase di possesso e non possesso resta da valutare. Maniero? Non è un tesserato della Turris, quindi da regolamento non posso parlarne. Di sicuro la sua carriera parla per lui». Si lavora intanto al profilo del difensore centrale. «Aggregheremo nel frattempo qualche ragazzo del settore giovanile. Non abbiamo fretta anche perché vogliamo solo calciatori motivati. Manca numericamente qualcosa lì dietro ma c’è tutto il tempo».

Ieri il saluto del tifo organizzato. «Un bell’impatto. Del resto ho scelto Torre anche per la componente ambientale, perché i tifosi hanno una certa fama: sono molto esigenti ma anche corretti. Ieri hanno fatto un discorso molto chiaro, che mi ha ricordato il mio in occasione della prima conferenza. Loro non chiedono risultati ma impegno e sacrificio, che è esattamente quello che io ho garantito».

Quindi un passaggio sull’argomento stadio. «È una delle principali richieste ed aspettative di città e società, ma questo innesca discorsi in cui io per forza di cose non posso entrare. Posso però dire di aver notato che per quanto il Liguori sia una struttura datata ed in pieno centro cittadino, l’organizzazione degli spazi è decisamente importante. Insomma, il colpo d’occhio non è affatto male. Ho visto strutture decisamente peggiori ma comprendo la legittima aspettativa d’avere una diversa struttura definitiva».

Parla Ardizzone – L’ex Cesena si aggregherà al gruppo domani, in occasione della partenza per il ritiro di San Gregorio Magno. Nel frattempo, lancia il suo messaggio alla città: «Contento d’aver scelto questa piazza, preferita a tante altre realtà anche perché volevo misurarmi con questo girone».

Centrocampista versatile, efficace sia in fase di costruzione che di interdizione: «Mi piace fare un po’ tutto, quando c’è da menare si mena, quando c’è da giocare la palla la si gioca. E mi piace anche buttarmi nello spazio per inserirmi e cercare il gol. Mi inserirò in questo gruppo con la massima umiltà, trattandosi di un collettivo che ha fatto benissimo lo scorso anno. Proverò a mettere a disposizione l’esperienza maturata negli anni e cercherò di trasmettere tutte le sensazioni positive che ho dentro». Nel girone C non ci sarà il Palermo: «Ho passato una vita con la la maglia rosanero addosso. Mi spiacerà non incrociare il Palermo ma son contento che si sia ripreso la B». sulla Turris: «Lo scorso anno è stato fatto qualcosa di molto importante ed io mi sono adesso legato a questo club con un contratto importante. darò il massimo».

Baby attaccante dal Frosinone – Arriva intanto dal club ciociaro, con la formula del prestito, l’attaccante Simone Stampete (classe 2002). Protagonista, in maglia giallazzurra, della promozione in Primavera 1 con 20 reti tra campionato e playoff, l’attaccante mancino ha collezionato, nell’ultima annata calcistica, anche 4 panchine con la prima squadra in B. Nel 2020-21, invece, l’Arezzo (Lega Pro) lo aveva prelevato in corso di stagione dal Tor Sapienza. «Sono motivato e carico. Spero di ritagliarmi il mio spazio: so di avere davanti attaccanti importantissimi da cui poter imparare ancora tanto, ma sono anche consapevole delle mie potenzialità. Mi ritengo un centravanti d’area di rigore, anche se all’occorrenza posso partire anche dall’esterno per accentrarmi sul piede sinistro».