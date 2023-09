Sorpreso dalla partenza a razzo. Contento, ovviamente. Ma con una consapevolezza che non muta nemmeno di fronte alla terza vittoria consecutiva in altrettante gare sin qui disputate. «Bisogna pensare alla salvezza». Bruno Caneo non cambia il proprio refrain. Anche dopo il successo con il Sorrento, giunto in rimonta come col Benevento nella prima giornata (stavolta la Turris è addirittura andata sotto due volte), sottolinea che i suoi stanno mettendo fieno in cascina. A chi gli chiede se avesse anche solo ipotizzato un inizio di stagione così entusiasmante, il tecnico risponde: «Niente affatto. Quando ho visto il calendario ad agosto, pensavo che fosse stato presentato una sorta di thriller: oggi invece posso dire che dal thriller siamo passati alla fantasia. Siamo contenti di quello che abbiamo fatto, ma continuo a dire che mancano sempre i punti per la salvezza. Allo stesso tempo devo dare atto ai ragazzi che abbiamo racimolato con merito questi nove punti. Lo spirito del gruppo mi stava piacendo».

Concetti che l'allenatore di origine sarda ha ribadito ieri, alla ripresa della preparazione. La Turris infatti non può cullarsi sugli allori: giovedì si va a Messina, una trasferta delicata che giunge in un momento di grossa euforia. Ecco allora che il tecnico preferisce focalizzare l'attenzione sugli errori, partendo da quelli che hanno portato domenica il Sorrento per due volte avanti: «In parità numerica, prima cioè dell'espulsione di Frascatore (per doppia ammonizione) abbiamo sbagliato alcune marcature in area ogni volta che mettevano palla in mezzo. Noi abbiamo una disposizione ben precisa, che ci porta in area a essere uno contro uno e dobbiamo rimanere sugli avversari, anticiparli se possibile, altrimenti contrastarli. I giocatori del Sorrento hanno colpito tre-quattro volte da soli: questo non va bene». Il discorso scivola ancora sulla classifica e sulla speranza che l'obiettivo stagionale sia più ambizioso della semplice salvezza: «Capisco che alla luce delle tre vittorie si possano fare pensieri importanti. Ben venga la nostra attuale posizione, fa anche bene guardarla, ma all'interno dello spogliatoio sappiamo che dobbiamo avere un atteggiamento distaccato. Un concetto che ci fortifica».

Domenica la Turris ha dovuto rinunciare a uno degli elementi più rappresentativi, il centrocampista Daniele Franco, reduce da un infortunio a Crotone: «Vediamo se ci saranno dei miglioramenti tali da poterlo vedere in campo in Sicilia. Altrimenti preferisco non rischiarlo, farlo guarire bene e ritrovarlo al più presto al massimo della condizione». Intanto fervono i preparativi in vista della trasferta di giovedì anche tra i tifosi. Il filotto inanellato dai corallini porta tanti supporter a ipotizzare un "viaggio di piacere" in Sicilia. Ma ieri è arrivata la notizia che l'accesso allo stadio di Messina sarà consentito solo ai sostenitori in possesso di fidelity card, una procedura che molti tifosi - specie quelli appartenenti ai gruppi organizzati - hanno sempre criticato, di fatto decidendo di non tesserarsi. Quest'aspetto però non farà comunque mancare il sostegno dei torresi nella seconda trasferta del torneo.