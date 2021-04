Turris, sei positivi nel gruppo squadra: «Confermata per ora la gara con la Ternana»

Sei casi Covid nel gruppo squadra Turris. L’amara notizia è arrivata in occasione del ciclo settimanale di tamponi cui sono stati sottoposti calciatori, staff tecnico, dirigenti e collaboratori della società. Le positività, riscontrate all’interno del gruppo squadra, sono poi state confermate da test molecolare. Cinque i calciatori coinvolti.

«La società ed il proprio staff sanitario – si precisa in una nota – hanno tempestivamente attivato tutte le procedure previste dal protocollo vigente ed informato l’A.S.L. di pertinenza, provvedendo altresì all’isolamento di altri tre tesserati (appartenenti a squadra e staff tecnico) in via precauzionale».

Il nuovo giro rapido di tamponi eseguito in giornata non ha tuttavia evidenziato altri casi di positività.

«La disputa della gara di campionato Turris-Ternana – fa sapere il club corallino – è al momento regolarmente confermata per la giornata di domenica 11 aprile, con inizio alle ore 15».